Caos vehicular en Lima: veinte empresas deben más de S/70 millones

El caos vehicular de la capital se podría representar con una cifra: S/70’180.279. Ese es el monto de las infracciones impagas que 20 empresas de transporte público acumulan desde el 2012 hasta marzo de este año, según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Durante ese período, los choferes de estos vehículos han generado 16.416 papeletas de diversas maneras; por ejemplo, circular sin autorización de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de Lima, recoger pasajeros en lugares indebidos o prestar el servicio sin SOAT o sin revisión técnica.

Solo entre las diez empresas más deudoras hay un monto sin pagar de más de S/45 millones por un total de 10.819 infracciones.



No obstante, cabe precisar que los números del año pasado arrojaron S/83’462.237,62 de deuda impaga de las 20 empresas más infractores. Es decir, existe una reducción de S/13 millones si se compara con la estadística actual.

—Siguen primeros—



Por segundo año consecutivo, la empresa Inversiones y Servicios múltiples La Nueva Estrella S.A.C. sigue encabezando el ránking de las más deudoras con S/7’806.346,33 de multas reportadas por el SAT el mes pasado.



En el 2018, la campaña #NoTePases de este Diario denunció que esta compañía, además de figurar como la principal evasora de papeletas, tenía en su flota 48 vehículos con órdenes de captura, no respetaba su recorrido autorizado y utilizaba un grifo en Ancón como terminal.

Sin embargo, hay una reducción en la deuda de esta empresa de S/95 mil respecto al reporte del año pasado, que era de S/7’901.427,7.



Este Diario intentó comunicarse con representantes de esta empresa pero no fue posible. El año pasado, ellos atribuyeron la cantidad de multas a la falta de fiscalización de las autoridades, pues, dijeron que vehículos piratas copiaban las características de sus unidades e incluso clonaban sus placas.

En segundo lugar se ubica la empresa Sol de Oro S.A.C. con multas impagas por S/6’800.882,21. En tercer lugar, la línea Virgen de la Puerta S.A. con S/6’119.789,55 (más detalles en el gráfico que acompaña esta nota). Estas tres empresas están inscritas para operar en Lima y lo harán hasta diciembre de este año, según dispuso la gestión del ex alcalde de Lima Luis Castañeda que amplió las autorizaciones a las 339 empresas de transporte público y sus más de 15 mil unidades.

—Problemas de fondo—

​

Para el especialista en transporte Lino de La Barrera el problema se origina por dos factores. El primero, la incapacidad del SAT para cobrar las millonarias deudas de las empresas de transporte.



“Es lamentable que el SAT sea incapaz de cobrar esos 70 millones de soles, por más acciones judiciales que puedan presentar las empresas, siempre hay mecanismos para hacer efectiva la cobranza”, indicó De La Barrera.

El segundo punto, a su criterio, es la permanencia del sistema comisionista afiliador, en el cual la compañía afilia a dueños de combis para que operen en la ruta que ganaron. Esta fue repuesta por la administración del ex alcalde Castañeda. “Bajo ese sistema perverso, el dueño de la ruta no se hace responsable de la conducta del chofer”, dijo.

El coronel PNP en retiro Franklin Barreto, ex jefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima, también insiste en la necesidad en que se hagan efectivas las sanciones impuestas. Según dijo, la PNP emite aproximadamente 70 mil fotopapeletas por exceso de velocidad pero el SAT solo es capaz de cobrar el 5% de ellas.

“Las papeletas en general no se pagan. Los recurrentes suman sanciones porque saben que no existe un sistema adecuado para efectuar el cobro”, dijo.



Otro punto que mencionó Barreto es la desorganización en el sistema de puntos del brevete. Por ejemplo, cometer infracciones de transporte no te resta puntos en la licencia de conducir, a diferencia de una papeleta de tránsito.