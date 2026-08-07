La decisión se produce luego de que el proyecto —que busca reducir los tiempos de viaje de más de 70 mil usuarios diarios del Corredor Azul— generara dudas entre vecinos y especialistas respecto a su impacto en el tránsito, el acceso a viviendas y negocios, y la circulación en vías alternas como la avenida Petit Thouars.

Un recorrido realizado por El Comercio en la avenida Arequipa evidenció que gran parte de los usuarios consultados desconocía que la medida iba a entrar en vigencia este jueves, situación que coincide con la explicación brindada por la ATU para aplazar el inicio del piloto.

Usuarios reconocen que desconocían el inicio del plan piloto

Uno de ellos fue Faustino Espinoza, usuario habitual del Corredor Azul, quien aseguró que utiliza este servicio todos los días para trasladarse al centro de Lima, pero que nunca fue informado sobre el inicio de la nueva circulación.

“No tenía conocimiento, a pesar de que yo tomo todos los días movilidad para ir a trabajar. No sabía que esto iba a empezar hoy”, comentó a El Comercio.

Aunque evitó adelantar una opinión definitiva sobre el proyecto, consideró que primero debe observarse su funcionamiento antes de sacar conclusiones.

Desde el tramo en jirón Emilio Fernández, los autos particulares deben desviar hacia avenida Petit Thouars, la cual ya está congestionada de camino hacia la avenida 28 de Julio. (Foto: ATU)

“Tendríamos que ver cómo funciona el piloto. En la realidad veremos si da resultados”, sostuvo.

Una situación similar ocurrió con José Hipólito, peatón que transitaba por la avenida Arequipa, quien reconoció que inicialmente no entendía cómo funcionaría el nuevo esquema vial.

Estos son los objetivos del pilioto del carril bidireccional para el Corredor Azul en la avenida Arequipa. (Foto: ATU)

Tras conocer que los vehículos particulares que se dirigen desde Miraflores hacia el Cercado de Lima tendrían que desviarse por la avenida Petit Thouars, expresó sus reparos.

“No me parece viable porque va a congestionar esta avenida y la otra también, la idea es que haya un tránsito fluido y no tener ambas avenidas con tráfico”, afirmó.

Ciclistas y conductores respaldan una mejor información antes de los cambios

Entre los ciclistas consultados también predominó la idea de que cualquier modificación debe implementarse sin afectar la convivencia entre todos los usuarios de la vía.

Christian, quien utilizaba la ciclovía de la avenida Arequipa, indicó que no se opone al proyecto siempre que se garantice una circulación segura.

“Mientras haya tránsito para vehículos particulares y exista una vía para las bicicletas, no habría problema. La intención es que haya un tránsito que no obstruya la movilidad de los pasajeros”, señaló.

No obstante, advirtió que será necesario contemplar soluciones para quienes viven o tienen negocios en el lado de la vía donde operará el carril exclusivo.

“Deberían ver alguna medida para que los vecinos tengan acceso hacia sus viviendas o lugares de destino. Esta medida no tendría que perjudicar su acceso a sus viviendas o establecimientos”, indicó.

Cambio de ubicación del tramo de ciclovía y de sendero todavía genera confusión entre usuarios. (Foto: Hugo Pérez / GEC).

Asimismo, consideró positivo el reordenamiento de la ciclovía, aunque reconoció que el reciente cambio de ubicación todavía genera confusión entre algunos usuarios.

“Está bien que la hayan pintado porque antes no se veía bien, pero todavía hay personas que no saben por dónde transitar. Esto generó confusión unas cuadras atrás cuando tuve que cambiar de carril”, comentó.

En contraste, José Luis, conductor de un vehículo particular, manifestó su preocupación por los desvíos que deberán realizar los automóviles cuando el piloto entre en funcionamiento.

“Creo que esta medida haría mucha congestión vehicular. No veo dable tener que desviar mi ruta para dirigirme a mi destino”, sostuvo.

Especialistas consideran que la etapa informativa era necesaria

Antes del anuncio de la postergación, diversos especialistas ya habían advertido que una intervención de esta magnitud requería una adecuada preparación ciudadana y ajustes técnicos para evitar resultados poco representativos.

Para Mario Candia Martínez, experto en transporte y seguridad vial de Tránsito, el proyecto tiene potencial, pero necesita ejecutarse de forma integral.

Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial (Foto: difusión Microfinanzas).

“La idea me parece excelente (...). Sin embargo, las cosas se tienen que hacer de forma viable e integral”, señaló previamente a El Comercio. A su juicio, implementar el piloto sin completar el rediseño de intersecciones y la semaforización podría llevar incluso a concluir erróneamente que el proyecto no funciona.

Una posición similar expresó el ingeniero de transporte Elvis Santi, quien consideró indispensable reforzar aspectos como la señalización, la seguridad de los nuevos paraderos y un plan de contingencia para afrontar eventuales congestiones.

“Vamos a cambiar los hábitos y costumbres de la gente (...). Hay que ver dónde estarán los paraderos y si cumplen las condiciones técnicas”, afirmó. Más adelante agregó que, sin un plan integral, “generará mucha congestión” y será necesario el apoyo coordinado de otras autoridades para evitar problemas en las vías alternas.

Personal de la ATU informa a conductores sobre el futuro inicio de la etapa 1A en la avenida Arequipa. (Foto: Hugo Pérez / GEC).

Por el contrario, Alfonso Flores, gerente general de la fundación Transitemos, respaldó la implementación del carril exclusivo al considerar que permitirá mejorar de manera permanente la velocidad del transporte público y restar competitividad al transporte ilegal.

Alfonso Flores, experto en transporte, seguridad vial y Gerente General de la Fundación Transitemos. (Foto: Difusión en YouTube del canal Mercado Negro). / Diego Aquino Pedraza

“Esta idea del corredor bidireccional va a hacer una mejora permanente en la velocidad del servicio”, afirmó, al sostener que el transporte público debe tener prioridad frente al vehículo particular.

El objetivo sigue siendo reducir los tiempos de viaje del Corredor Azul

Pese a la postergación, la ATU ratificó que el proyecto seguirá adelante una vez concluida la etapa informativa.

El piloto comprende aproximadamente 1,5 kilómetros entre el jirón Emilio Fernández y la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón). En ese tramo, los buses del Corredor Azul circularán en ambos sentidos utilizando el separador central, mientras que los vehículos particulares que se desplacen desde Miraflores hacia el Cercado de Lima deberán utilizar rutas alternas como la avenida Petit Thouars.

Implementación progresiva de carril bidireccional para el corredor azul en la avenida Arequipa (Foto: Diego Aquino / GEC).

Según el vocero de la ATU, Daniel Gonzáles, el principal objetivo es reducir a la mitad el tiempo que actualmente tardan los buses en recorrer el tramo intervenido y evaluar durante 30 días el impacto de la medida antes de extenderla a otros sectores de la avenida Arequipa.

La etapa informativa iniciada este jueves busca precisamente familiarizar a conductores, peatones, ciclistas y usuarios del transporte público con la nueva configuración vial antes de que el piloto entre en funcionamiento en los próximos días.