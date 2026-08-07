icono te lo cuento
00:0000:00

La implementación del carril bidireccional exclusivo para el Corredor Azul en un tramo de la avenida Arequipa no comenzó este jueves como estaba previsto. Aunque desde las primeras horas de la mañana la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desplegó personal en la zona, la entidad decidió postergar el inicio del plan piloto y dedicar esta semana a una etapa educativa para informar a conductores, peatones y ciclistas sobre la nueva configuración vial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.