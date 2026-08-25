Por Diego Aquino Pedraza

A tres días del inicio del plan piloto del carril bidireccional del Corredor Azul, los pasajeros todavía se están adaptando a los cambios implementados en la avenida Arequipa. Uno de los principales puntos de confusión son los nuevos paraderos, que fueron trasladados hacia la berma central, junto a la ciclovía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.