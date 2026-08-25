Los seleccionados ingresan a planilla y acceden a los beneficios de ley como AFP u ONP, pago de horas extras y bonificaciones. Foto: ATU
Los seleccionados ingresan a planilla y acceden a los beneficios de ley como AFP u ONP, pago de horas extras y bonificaciones. Foto: ATU
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que viene promoviendo la incorporación de nuevos conductores a los servicios que operan en el carril bidireccional en la avenida Arequipa con el fin optimizar a circulación de los buses del Corredor Azul.

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