La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que viene promoviendo la incorporación de nuevos conductores a los servicios que operan en el carril bidireccional en la avenida Arequipa con el fin optimizar a circulación de los buses del Corredor Azul.
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