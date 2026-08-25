La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que viene promoviendo la incorporación de nuevos conductores a los servicios que operan en el carril bidireccional en la avenida Arequipa con el fin optimizar a circulación de los buses del Corredor Azul.

Para facilitar este proceso, el concesionario brinda orientación, capacitación y acompañamiento para que los choferes informales puedan cumplir los requisitos necesarios para que formen parte como conductores del transporte público formal.

Una vez incorporados al programa, los participantes reciben una remuneración desde el primer día de capacitación, conforme a las condiciones fijadas por el concesionario.

Beneficios de ser formales

Los conductores pasan a formar parte de la planilla y cuentan con los beneficios laborales establecidos por ley, entre ellos seguro de salud, seguro complementario de trabajo de riesgo, aportes a la AFP u ONP, pago de horas extras y bonificaciones.

Los interesados en conocer estas oportunidades laborales pueden comunicarse al correo seleccion@ctarequipa.net o al WhatsApp 946 780 670.

Colectiveros informales en contra de carrill bidireccional

Ante la implementación del carril exclusivo para los buses del Corredor Azul en la avenida Arequipa, un grupo de colectiveros organizaron una protesta para pronunciarse en contra de la medida.