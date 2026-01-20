Así cambiará la Av. Arequipa para priorizar el transporte público: se busca reducir en 50% el tiempo de viaje y desterrar al taxi colectivo

La iniciativa de la ATU fue dada a conocer a la sociedad a inicios del 2025, luego de que se sociabilizara el proyecto entre los vecinos y distritos por los cuales atraviesa la avenida Arequipa. Incluso, envió unas cartas a los ciudadanos para explicarles los “beneficios” del proyecto, como la mejora de la fluidez en la movilidad urbana, la reducción de los tiempos de espera y viaje, y disminución del uso del transporte informal y de la contaminación ambiental.

La última acción de la ATU sobre el tema fue realizar, días atrás, una mesa técnica con la participación de expertos en urbanismo, movilidad y transporte para que emitan su opinión sobre el proyecto.

Con vía exclusiva para buses del Corredor Azul se reducirá tiempo de viaje al 50% en la Av. Arequipa

Daniel Gonzales, vocero de ATU, indicó a El Comercio que la propuesta de intervenir la avenida Arequipa se da con la necesidad de priorizar el paso del transporte público, pues recordó que el 70% de personas lo usa para movilizarse en la ciudad. Actualmente el Corredor Azul transporta a cerca de 60 mil usuarios al día en el mencionado eje vial.

El funcionario explicó que, desde el Centro de Lima hacia Miraflores, los carriles de la Av. Arequipa permanecerán para el transporte privado, pero los carriles de sur a norte serán usados de manera bidireccional (ida y vuelta) para los buses del Corredor Azul. Remarcó que el transporte privado regresará de Miraflores al Centro de Lima a través del par vial, que es la avenida Petit Thouars.

Gonzales explicó a este Diario que, con la aplicación de la vía exclusiva en un sentido para el transporte público en la Av. Arequipa, los buses del Corredor Azul tendrán una velocidad de desplazamiento de 25 k/m y recorrerían toda la vía en solo 30 minutos, cuando actualmente en hora punta alcanza una velocidad de 11 k/m y demora hasta una hora y 17 minutos en completar ese eje vial.

Así sería el desplazamiento de los vehículos en caso se concrete la intervención en la Av. Arequipa. (Foto: ATU)

“El bus del Corredor Azul tiene una velocidad comercial de 11 kilómetros en hora punta y, de acuerdo con la simulación de tránsito que se ha hecho en todo el eje, que abarca 6.7 kilómetros, desde la avenida 9 de Diciembre hasta la Av. José Pardo, puede llegar a una velocidad de 25 k/h en hora punta”, afirmó.

“Todo el tiempo que demora el bus recorrer esos 6.7 kilómetros es de una hora hasta una hora con 17 minutos y, bajo esta medida de carril exclusivo bidireccional, puede llegar hasta los 30 minutos, es decir, se reduce la velocidad a un 50%”, agregó.

El vocero de la ATU destacó la importancia de la avenida Arequipa, pues recordó que se integra en el Centro de Lima con el Corredor Morado, el Metropolitano y la futura estación N°13 de la Línea 2 del Metro de Lima, y se interconecta con el Corredor Rojo en la Av. Javier Prado.

Consultado sobre la ubicación de los paraderos en la Av. Arequipa, el funcionario precisó que serán instalados en el separador central, pero, según dijo, no habrá afectación a los árboles ni a las áreas verdes. Aseguró que se reducirán de 45 a 25 la cantidad de paraderos al haber una mayor velocidad de desplazamiento en los buses.

“Los paraderos del sentido sur a norte se van a mantener en la vereda y los paraderos que ya vendrían a ser del sentido norte a sur van a estar ubicados en el separador central, donde hay una ciclovía y un sendero peatonal, con la salvedad de que no se tocará ningún árbol y no se afectarán las áreas verdes. Todas las plataformas del paradero estarán ubicadas en lugares estratégicos”, aseveró.

Así es la actual configuración de la avenida Arequipa. (Foto: ATU)

“En todo el eje existen 45 paraderos en ambos sentidos de la Av. Arequipa y, con esta medida, lo vamos a reducir a solo 25 paraderos, es decir, vamos a generar mayor velocidad porque los buses van a tener menor detenciones”, añadió.

En otro momento, Gonzales precisó que el proyecto a ejecutarse en la Av. Arequipa no requiere de estudios de impacto ambiental o vial, ya que no se trata de una obra sino de “una gestión de tránsito”,

“Este no es un proyecto vial, no es una obra tal cual, sino es un programa de gestión de tránsito, el cual busca aprovechar la infraestructura existente y mejorar las condiciones de transitabilidad para el transporte público. En el caso de una obra sí se necesita adecuar y construir”, recordó el funcionario

“En este proyecto, como es una gestión de tránsito, solo se necesita adaptar lo que existe para generar un orden y una reconfiguración del flujo vehicular. No se requiere mayor inversión y por eso es de rápida implementación”, afirmó.

El vocero de la ATU indicó que la vía exclusiva para el Corredor Azul en la Av. Arequipa será implementada en tres etapas y que la primera estará lista en mayo o junio y que, de manera progresiva, se irá completando el resto.

“Estamos proyectando que, si vamos con el cronograma que tenemos, en mayo y junio de este año vamos a tener implementado este proyecto. Por el alcance y impacto que se pueda generar, se está dividiendo en tres etapas el proyecto. La primera etapa, que estaría lista en mayo o junio, irá desde la avenida 28 de Julio hasta la calle Manuel Bañon. En la segunda etapa, en uno o dos meses después, se llegaría a Aramburú y la tercera etapa llegaría, en un mes más, hasta José Pardo, en Miraflores”, anotó.

“La primera etapa tomaría de cinco a seis meses, y solamente se requerirá de un estudio de tránsito en todo, el cual ya hemos desarrollado, y estamos en revisión de los últimos detalles técnicos y todo se plasma en un estudio de tráfico. No se requiere de un estudio de impacto ambiental”, manifestó.

Gonzales indicó que la aplicación del proyecto de la ATU en la Av. Arequipa tendrá un impacto en el transporte informal, ya que se generará mayor velocidad del transporte público al ir a un 50% más rápido, por lo que habrá mayor ahorro de tiempo y menor costo al usuario.

Indicó que con el aporte de los operadores del Corredor Azul se ha diseñado la propuesta de paraderos que quedarían en el eje de la Av. Arequipa y se analiza un posible aumento de la flota de los servicios 301, 303 y 305 porque se tendrá un aumento de la frecuencia.

El representante de la ATU contó que se evalúa aplicar el proyecto de la Av. Arequipa en las avenidas Angamos, Brasil, Tomás Marsano y algunas vías del norte de la ciudad.

“Este proyecto significa darle una clara preferencia al bus sobre los vehículos chicos”, indicó especialista

El proyecto de intervención en la Av. Arequipa representa “una clara preferencia” por el bus de transporte público por encima de los vehículos menores privados, tal como ocurre en otros países, indicó el presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano.

En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que actualmente los buses del Corredor Azul avanzan lento en la Av. Arequipa porque están rodeados de taxi colectivo. Afirmó que la iniciativa de la ATU puede significar un paso para salir de la microtransportación e ir hacia a la macrotransportación en la ciudad.

“Este proyecto significa darle una clara preferencia al bus sobre los vehículos chicos, darle las mejores condiciones para que el ciudadano vea que el bus le va a ofrecer menor tiempo de viaje, menor costo y más seguridad”, detalló.

“En los países donde se implementan estos corredores se le da una clara ventaja al bus a nivel de que, cuando avanza por la ciudad y encuentra un semáforo en rojo, tiene un sensor que lo pasa a verde, ya que se le da preferencia al bus porque traslada a unas 100 personas”, agregó.

Los taxi colectivo invaden la vía exclusiva del Corredor Azul en la avenida Arequipa. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Derteano recordó que el proyecto de vía exclusiva en la Av. Arequipa para el Corredor Azul podría ayudar a quitarle el título a Lima de ser “la ciudad más congestionada y contaminada de América Latina”.

Además, indicó que sí hay espacio para instalar paraderos en la Av. Arequipa y que se debería colocar semáforos inteligentes para darle fluidez al tránsito. En el caso de los vecinos que residen en los alrededores, planteó colocar calcomanías en sus vehículos para facilitarles el ingreso a las cocheras.

Recordó que la intervención en la Av. Arequipa fue un planteamiento que Transitemos le hizo al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio al final de su último mandato.

Dirigentes vecinales de Miraflores y San Isidro rechazan iniciativa de ATU

Zoraida Paz, presidenta de la junta vecinal del sector 3 de San Isidro, advirtió a El Comercio que la iniciativa de la ATU “no funcionará” porque se generará, según dijo, más congestionamiento en los alrededores de la Av. Arequipa.

Aseguró que, en el lado de la zona monumental de San Isidro, no hay una vía par a la avenida Arequipa. Recordó que el distrito solo tiene las avenidas Camino Real y Conquistadores como vías alternas cercanas.

Afirmó que el transporte informal ha copado las avenidas Arequipa y Petit Thouars, lo que dificulta la movilidad de los vecinos.

Por su parte, Teresa Carpio, delegada vecinal de la zona 6 de Miraflores, señaló que la ATU debería sociabilizar más el proyecto que ejecutará en la Av. Arequipa entre los vecinos de los distritos en los que impactará la iniciativa.

En ese contexto, pidió conocer dónde se ubicarán los nuevos paraderos del Corredor Azul, si habrá o no afectación a las áreas verdes de la berma central de la Av. Arequipa y cómo ingresarán los vecinos con sus vehículos a las cocheras, pues recordó que en esa vía no se permite el giro a la izquierda. Por ello, exigió la presentación de un estudio de impacto ambiental y vial.

Pidió, además, a las autoridades a combatir a los taxis colectivos, pues advirtió que el proyecto no tendría resultado si sigue funcionando el transporte informal en la Av. Arequipa.