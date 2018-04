NoTePases: Las claves sobre el transporte de carga y mercancías

Eleodoro Clemente Rojas, el conductor con más infracciones en el 2017, tiene un récord homogéneo. La gran mayoría es por infringir normas sobre cargas o descargas de mercancía con obstrucción del tránsito o en zonas no autorizadas. Algo que, según el experto vial Juan Carlos Dextre, ocurre a menudo.



El que una empresa –Paci S.R. Ltda.– tenga una caja chica destinada a pagar las multas de su conductor y utilice camiones sin autorización para el transporte de carga en Lima, y que otra de reconocida reputación, como Arca Continental Lindley, siga usando sus servicios revelaría no solo complicidad en las faltas, sino que parecería que les es rentable tolerarlas.

¿Pero, qué explica este tipo de reacciones por parte de ambas empresas?¿Son las reglas de esta actividad de transporte lo suficientemente claras?

Para Dextre, las empresas suelen pagar las multas porque no ven otra alternativa razonable y esto se explica, en parte, por la poca regulación que existe en el Perú sobre transporte de carga y descarga. Por tanto, es previsible y frecuente que los conductores infrinjan estas normas.

En esa línea, menciona el caso de España, que tiene reglas debidamente ordenadas en función de espacios concretos en donde estos camiones pueden estacionarse, así como los horarios para realizar estas actividades.

“Allá, en una vía de 3 o 4 carriles, la señalización indica que desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m., el carril de la izquierda se usa para circular y después de ese horario se puede emplear para operaciones de carga y descarga. Se controla, además, el tiempo que toman mediante cámaras de seguridad”, comenta.

Complicaciones locales

Dextre explica que en el caso peruano, es necesario que las autoridades piensen en el destinatario de la norma, esto es, ponerse en los zapatos del conductor que debe realizar esta actividad para fijar reglas claras.“Es difícil respetar algo que uno no entiende o que no está señalizado y la gente, en general, no entiende cómo funciona esta ciudad”, agrega.

Para evitar que se sigan cometiendo infracciones de transporte no basta recurrir solo a sanciones. La idea es reforzar los mecanismos de prevención. Una opción, por eso, es definir normas claras para estas actividades.

DATOS

-La autoridad que dicta las normas de transporte de carga es la Municipalidad de Lima en el ámbito provincial. En todo el país es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



-El reglamento de transporte de carga no dice nada sobre la obligación de las empresas que brindan este servicio de informar sobre el historial de infracciones que mantienen sus conductores.