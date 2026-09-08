La escena se repite en distintos puntos del entorno de la avenida Arequipa. Colectivos que hasta hace unas semanas utilizaban esta vía para trasladarse hacia el centro de Lima ahora circulan por avenidas paralelas como Petit Thouars y Paseo de la República, donde buscan nuevos puntos para recoger y dejar pasajeros

El cambio está relacionado con la puesta en funcionamiento del carril bidireccional exclusivo del Corredor Azul, implementado desde el 22 de agosto en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández.

El nuevo esquema reservó dos carriles de la calzada que anteriormente utilizaban los vehículos que se dirigían hacia el centro. El Corredor Azul empezó a circular por ese espacio en ambos sentidos, mientras que los vehículos particulares y el transporte informal fueron derivados hacia otras vías.

La medida buscaba priorizar el transporte público formal y reducir los tiempos de viaje del corredor. Según las proyecciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el recorrido dentro del tramo intervenido podría reducirse de unos 10 a 6 minutos, mientras que la velocidad promedio aumentaría de 9 a 18 kilómetros por hora.

Con el cambio, los colectivos dejaron de circular por ese sector de la avenida Arequipa y trasladaron sus recorridos hacia vías paralelas.

Petit Thouars y Paseo de la República se convierten en nuevas rutas

En un recorrido realizado por El Comercio, se constató la presencia de colectivos en las avenidas Petit Thouars y Paseo de la República, dos de las vías hacia las que se ha desplazado parte del transporte informal que antes circulaba por la avenida Arequipa.

La ruta identificada parte desde las inmediaciones del óvalo de Miraflores. Al llegar al tramo restringido de Arequipa, los colectivos se desvían por Emilio Fernández para ingresar posteriormente a Petit Thouars. Desde allí, algunas unidades continúan por 28 de Julio, toman Paseo de la República y luego se dirigen hacia 9 de Diciembre y la avenida Garcilaso de la Vega.

El cambio no se limita al recorrido. También ha trasladado los puntos de recojo y descenso de pasajeros. Durante el recorrido se observó que los colectivos realizan paradas en estas vías para captar usuarios, generando nuevos puntos de concentración de transporte informal en calles que ya registran una importante carga vehicular.

La situación varía según el sentido de circulación. Mientras que en dirección al centro de Lima los colectivos utilizan estas rutas alternativas, hacia Miraflores todavía circulan por sectores de la avenida Arequipa que se encuentran fuera del tramo exclusivo del Corredor Azul.

Una medida que despeja Arequipa, pero traslada el problema

Para Luis Quispe Candia, especialista en transporte y presidente de Luz Ámbar, el desplazamiento de los colectivos era previsible. A su juicio, la implementación del carril bidireccional puede cumplir con su objetivo inmediato de retirar el transporte informal de Arequipa, pero no resuelve el problema de fondo.

“La medida es una medida paliativa. No es la solución definitiva, porque se ha trasladado el problema a otras vías”, señaló en entrevista con El Comercio.

Quispe sostiene que el principal problema detrás de la permanencia de los colectivos es la falta de un sistema integrado de transporte capaz de cubrir la demanda de los pasajeros.

Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 1 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 2 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 3 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 4 / 4

El especialista considera que mientras los usuarios encuentren en los colectivos una alternativa más rápida y con mayores posibilidades de viajar sentados, la demanda por este servicio informal continuará.

“El auto colectivo es una alternativa frente al deficiente servicio de transporte urbano”, explicó.

Desde su perspectiva, el problema no se limita a la avenida Arequipa. También se presenta en otras vías principales de Lima donde existe una alta demanda de viajes y una oferta insuficiente de transporte público formal.

El conflicto ya había llegado a las calles

La modificación de las rutas también generó protestas de los conductores de colectivos. El 24 de agosto, decenas de colectiveros se concentraron en la avenida Arequipa para expresar su rechazo al carril exclusivo del Corredor Azul.

Colectiveros: transportistas informales bloqueó las primeras cuadras de la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima. La movilización contra el carril exclusivo para el Corredor Azul, implementado por la ATU. Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

Los conductores cuestionaron que la medida reduzca los espacios donde pueden recoger pasajeros y sostuvieron que sus recorridos se han vuelto más largos.

El reclamo volvió a registrarse el 1 de septiembre, cuando un grupo de colectiveros realizó un plantón en el primer bloque de Arequipa. Los informales aseguraron que algunos desplazamientos que antes realizaban en alrededor de 10 minutos ahora podían tomar hasta una hora.

La disputa muestra una de las dificultades centrales del nuevo esquema. mientras la autoridad busca garantizar una vía exclusiva para el transporte formal, los conductores informales buscan conservar el acceso a una avenida que concentra una importante demanda de pasajeros.

¿Qué pasa con el tránsito en las vías paralelas?

El desplazamiento plantea ahora una segunda interrogante, ¿qué ocurre con las calles que reciben el flujo que dejó de circular por Arequipa?

Para Quispe Candia, el efecto era difícil de evitar mientras no exista una estrategia que abarque todo el sistema de transporte.

“Es imposible” impedir que los colectivos busquen otras rutas, sostuvo el especialista para El Comercio al ser consultado sobre qué debió hacer la autoridad para evitar este desplazamiento.

Luis Quispe Candia, abogado especialista en temas de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; y Fundador y Presidente de la ONG Luz Ámbar; actual diputado de la República del Perú además de presidir la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados. / ALESSANDRO CURRARINO

El abogado considera que el carril exclusivo puede funcionar como una solución temporal y que, para evaluar adecuadamente su impacto, debería analizarse su funcionamiento en una extensión mayor de la avenida Arequipa.

La experiencia reciente también muestra que restringir la circulación de los colectivos en una determinada vía no elimina necesariamente su presencia. Estos vehículos pueden desplazarse hacia corredores paralelos donde continúan atendiendo a los pasajeros que demandan viajes directos.

Una vieja disputa por el espacio de las calles

El desplazamiento actual también tiene un antecedente en la historia del transporte limeño. Antes de la puesta en funcionamiento del Metropolitano, la avenida Paseo de la República era utilizada por numerosas unidades de transporte convencional y colectivos.

La construcción y posterior operación del sistema segregado modificó ese escenario y concentró parte de los servicios de transporte en corredores específicos.

Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 1 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 2 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 3 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 4 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 5 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 6 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 7 / 7

Ahora, años después, algunos colectivos vuelven a ocupar espacios de esa zona como consecuencia de las restricciones aplicadas en Arequipa.

El cambio permite observar cómo las modificaciones de circulación en una avenida pueden generar efectos en cadena sobre otras vías. Cuando una ruta utilizada durante años deja de estar disponible, los operadores informales buscan nuevos espacios para mantener sus recorridos y conservar a sus pasajeros.

El problema de fondo sigue siendo la demanda de los pasajeros

El fenómeno también revela por qué los colectivos mantienen una demanda pese a los operativos y sanciones de la autoridad.

Para Luis Quispe Candia, los pasajeros no recurren únicamente a estos vehículos por informalidad, sino porque encuentran una respuesta a dos necesidades concretas: reducir el tiempo de viaje y tener mayores posibilidades de viajar con comodidad.

AVASALLADOS. Transporte informal –colectivos– invade vías segregadas, sin que nadie lo impida. (FOTO: GEC) / CESAR CAMPOS

“En tanto no tengamos [un sistema integrado], habrá autos colectivos. El auto colectivo va a seguir existiendo, no es un medio para cambiar, siguen siendo más necesarios para atender a la población, porque quieren movilizarse, quieren viajar rápido, quieren viajar sentados”, afirmó.

El especialista plantea que la salida no debería limitarse a aumentar las sanciones o modificar rutas, sino crear una oferta formal capaz de competir con el transporte informal en tiempo, cobertura y comodidad.

Su propuesta apunta a implementar un sistema integrado con una importante renovación de la flota y una participación conjunta del Estado y operadores privados.

Para Luis Quispe Candia, los pasajeros no recurren únicamente a estos vehículos por informalidad, sino porque les permite reducir el tiempo de viaje y viajan cómodos. (Foto: Mario Zapata / GEC).

“La única forma de hacerlo es implementar el sistema integrado. Cuando tengamos 15 mil buses eléctricos circulando en Lima ese día van a desaparecer los autos colectivos. Va a disminuir el número de taxis porque la gente va a preferir viajar en los buses de sistema integrado haciendo transbordos”, sostuvo.

Mientras esa transformación no ocurra, el cambio aplicado en Arequipa puede conseguir que los colectivos dejen de ocupar el tramo exclusivo del Corredor Azul, pero no necesariamente que dejen de circular.