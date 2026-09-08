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Resumen

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La escena se repite en distintos puntos del entorno de la avenida Arequipa. Colectivos que hasta hace unas semanas utilizaban esta vía para trasladarse hacia el centro de Lima ahora circulan por avenidas paralelas como Petit Thouars y Paseo de la República, donde buscan nuevos puntos para recoger y dejar pasajeros

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