NoTePases: combi de La Nueva Estrella mata y la empresa se lava las manos

La muerte de Geovanny Guzmán Gómez la causó una combi de La Nueva Estrella a la que se le vaciaron los frenos. Fue el 19 de noviembre del 2017. Ese día Geovanny salió a las 6 a.m. de su casa en Los Olivos y se fue al paradero Tres Postes, donde tomaba el bus que lo llevaba a su trabajo. Al mismo tiempo, Pablo Pillaca Balón, de 38 años, hacía su ruta diaria desde el terminal Las Conchitas, en Ancón, hasta el último paradero, en La Victoria. Tenía 9 años recurseándose como chofer de bus. Pagaba 40 soles a la Nueva Estrella por la ruta.



Pillaca salió a las 5:00 a.m. a trabajar a pesar de que un día antes se había percatado de que al vehículo le fallaban los frenos (según su manifestación, había llevado el bus a un mecánico que opera a pocas cuadras del terminal de Las Conchitas para que lo revise). Llevaba a 24 personas a bordo cuando los frenos volvieron a fallar poco antes del paradero Tres Postes, en la carretera Panamericana Norte.

“Unos pasajeros me avisaron que iban a bajar. Cambié al carril derecho, pero no agarraba el freno y seguí avanzando para ver por dónde meterme. Le dije a mi copiloto que se vaya atrás porque no había freno y empecé a avanzar en zigzag hasta que me subí a la acera”, narró Pillaca. Entonces, arrolló a Geovanny y continuó por un jardín hasta empotrarse contra un árbol. Cuando llegaron los agentes de la comisaría Laura Caller, le preguntaron a cuánta velocidad iba. Pillaca terminó confesando otra carencia del vehículo: “No puedo saber con exactitud. El velocímetro no funcionaba”.

–¿Conoce las reglas de tránsito?

–Sí, más o menos.



Marilyn Alvarado, la esposa de Geovanny, corrió a la comisaría para averiguar lo que había pasado. “Señora, disculpe”, le dijo Pillaca. “Es indignante. Esta gente sale con sus vehículos malogrados sin importarles dejar a niños sin sus padres, a madres sin sus hijos, porque también me pongo en el lugar de mi suegra. Y luego pide disculpa. Eso no me va a regresar a mi esposo”, dice Alvarado.

Ella y Geovanny tuvieron dos hijos, ahora de 2 y 9 años. “La mayor es la más afectada con todo esto. Ya no puede dormir sola. Se levanta por las noches reclamando a su papá. ‘Quiero que me abrace’, me dice. Su papá lo era todo para ella”, cuenta la viuda.

La empresa La Nueva Estrella se ha desentendido del problema. “Sus representantes no se acercan ni para saber cómo les está yendo a mis hijos: si comen, si van al colegio. Quieren echarle toda la culpa al conductor y hacerlo pasar como un carro pirata”, se queja Alvarado. Y es que la empresa no registraba ni a la coaster como parte de su flota ni a Pillaca en su plana de choferes. Solo le subarrendaba la ruta.

“Estoy segura de que, si fuera el familiar de una persona importante, un ministro, el presidente, al toque metían preso al conductor y sancionaban a la empresa. Pero como es alguien común y corriente, es como si nada”, se lamenta. “Es indignante que una persona muera y los carros sigan circulando sin ningún tipo de sanción. No han matado a un animal. Mi esposo era un ser humano”, agrega.

—Bajo investigación—

Pillaca, de 38 años, está bajo investigación por homicidio culposo, pero sigue su proceso en libertad. El caso lo tiene el fiscal Carlos Pretel, quien solo el año pasado tuvo 1.022 investigaciones similares por accidentes de tránsito.

Si bien el auto que mató a Geovanny Guzmán tiene el logo y los colores de La Nueva Estrella y hasta circula por su ruta, el dueño del vehículo es Máximo Trujillo Torres, quien falleció en diciembre del 2017. De acuerdo con el chofer, le pagaba 40 soles a Sandro de la Torre Rodríguez, cuñado de Trujillo para sacar el auto. Según Pretel, la empresa busca que se declare pirata el auto para que el chofer sea considerado el único responsable.

Si no se acredita el vínculo de la empresa con el chofer y con el auto, la familia no podrá cobrar los S/100 mil que reclama como reparación civil.

LAS CLAVES DEL CASO

¿Cuál es la situación del chofer?

Es investigado en la fiscalía de tránsito de Lima Norte por la muerte de Geovanny Guzmán. Los cargos son por homicidio culposo. La fiscalía pide 7 años de cárcel. La esposa de Guzmán ha solicitado una reparación civil de 100 mil soles y ha pedido que se incluya a la empresa La Nueva Estrella como tercero civil responsable para que pueda cobrarle a esta.

¿Cómo lograr que se incluya a la empresa como tercero civil responsable?



La fiscalía debe probar que el auto estaba bajo el control de la empresa y que el chofer trabajaba para la misma. Pero La Nueva Estrella alega que el auto no era parte de su flota, que era una combi pirata y que no conoce al conductor. Ninguno de sus representantes se ha presentado a la fiscalía, pero han enviado un documento escrito a mano de las placas de las que son dueños y aducen que ahí no está la que conducía Pillaca. Algunas de estas placas, según las fuentes de la MML corroboradas por este Diario, tampoco tienen autorización para circular.

¿Cuál es la respuesta de La Nueva Estrella?



A pesar de que los dueños de La Nueva Estrella saben que existen otras combis piratas que transitan por su ruta, con sus logos y colores , no han presentado ninguna denuncia contra ellos por competencia desleal. Por lo tanto, omiten sus deberes de control. Vilma Añorga Estrada, gerenta general de la empresa no ha declarado por el caso de Geovanny Guzmán. Solo ha declarado el abogado de la compañía, quien aseguró que no tienen nada que ver porque el vehículo era pirata. La investigación todavía no ha sido formalizada y según fuentes, van a solicitar ampliar los plazos.