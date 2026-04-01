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La norma de taxis colectivos actual otorga plazo de formalización hasta diciembre del 2027. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
La norma de taxis colectivos actual otorga plazo de formalización hasta diciembre del 2027. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
Por Redacción EC

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el dictamen que precisa y amplía la vigencia de la ley que regula la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, conocidos como taxis colectivos.

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