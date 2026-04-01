La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el dictamen que precisa y amplía la vigencia de la ley que regula la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, conocidos como taxis colectivos.

La ampliación de la Ley 31096 obtuvo ocho votos a favor y siete abstenciones durante la sesión del grupo de trabajo parlamentario. El objetivo principal de la iniciativa es otorgar un periodo adicional para el proceso de formalización de este servicio en el ámbito nacional, con excepción de Lima y Callao.

El texto aprobado establece una prórroga de cuatro años para el plazo de formalización del servicio de taxis colectivos. Actualmente, el cronograma vigente establece que este proceso debe culminar el 24 de diciembre de 2027. De ser ratificada la norma por el pleno del Congreso, la nueva fecha de vencimiento para la vigencia de la ley y sus disposiciones de formalización se extenderá hasta el 24 de diciembre de 2031.

La normativa mantiene su alcance para el transporte interregional, provincial e interdistrital. No obstante, el dictamen ratifica la exclusión de las jurisdicciones de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao de los alcances de esta formalización. Mientras dure la ampliación propuesta, se mantendrá vigente el reglamento actual del servicio temporal de transporte en automóviles colectivos.

La Ley 31096 fue aprobada originalmente en el año 2020 y ya ha sido objeto de extensiones previas. A diferencia de ampliaciones anteriores que contaron con la opinión favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta nueva propuesta de cuatro años es una decisión de iniciativa parlamentaria. El dictamen deberá ser incluido en la agenda del pleno del Congreso para su debate y votación final.

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