Las empresas concesionarias del corredor morado emitieron un comunicado este viernes en el que manifestaron su total rechazo a la obra que la Municipalidad de Lima viene ejecutando en San Juan de Lurigancho, consistente en la construcción de vías aéreas que eliminarían carriles hoy destinados al transporte público.

Según las concesionarias, esta medida beneficiará únicamente al transporte privado, pese a que el 70% de limeños se moviliza en transporte público y no en vehículos particulares. Asimismo, cuestionaron que la municipalidad no haya presentado estudios técnicos ni recopilado información sobre las verdaderas necesidades de movilidad en la zona.

El comunicado también señala presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra, que asciende a casi S/ 500 millones. Las concesionarias denunciaron que la empresa encargada, Consultoría & Construcción Grupo Pérgola S.A.C., habría sido conformada bajo un esquema poco transparente y que su principal accionista no cuenta con experiencia en proyectos de tal magnitud.

Además, acusaron al alcalde de Lima de impulsar proyectos sin permisos ni coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Incluso desmintieron a un funcionario de Emape, quien aseguró que la ATU había otorgado la autorización correspondiente. “Ni la ATU ni otra entidad competente han dado visto bueno para esta obra”, subrayaron.

Las concesionarias advirtieron que el proyecto incrementará los tiempos de viaje, afectará de manera permanente a los usuarios y perjudicará a los negocios aledaños. Por ello, anunciaron una convocatoria a la población desde el lunes 29 de septiembre para manifestarse en defensa del transporte público.

Asimismo, solicitaron la salida de Elvira Moscoso del directorio de la ATU, alegando que habría contravenido sus funciones al avalar permisos que impactan en contratos de concesión vigentes.

Finalmente, las empresas reafirmaron que el corredor morado seguirá operando en sus vías concesionadas y exhortaron a las demás compañías de transporte público a unirse en defensa de los derechos de los usuarios.