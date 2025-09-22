Concesionarios piden intervención de la Fiscalía y la Contraloría para evaluar la pertinencia del proyecto en SJL. (Foto: Andina)
Concesionarios piden intervención de la Fiscalía y la Contraloría para evaluar la pertinencia del proyecto en SJL. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Las empresas concesionarias del alertaron este lunes que la pretende imponer la construcción de puentes vehiculares en que, en lugar de beneficiar al transporte público masivo, priorizarían el uso de autos particulares y colectivos informales.

LEE: Comas: asesinan a mototaxista dentro de su vehículo pese al pago de cupos extorsivos

En un comunicado, las operadoras señalaron que la obra, valorizada en casi 500 millones de soles, eliminaría los carriles de “solo bus” en las avenidas Fernando Wiesse y Próceres de la Independencia, donde circulan diariamente más de 2 mil unidades de transporte público. “Se estaría castigando a quienes menos tienen, cuando las inversiones deberían priorizar a los usuarios del transporte público”, expresaron.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Según el pronunciamiento, el diseño de la Municipalidad de Lima presenta múltiples deficiencias: no se ha realizado un estudio sobre la demanda real de transporte público frente al privado; se plantean giros en “U” que entrarían en conflicto con la operación de buses; y se considera un bus equivalente a un auto en los conteos vehiculares. Además, los puentes estarían concebidos solo para vehículos particulares, relegando al transporte masivo a vías auxiliares junto con mototaxis y autos colectivos.

Corredor Morado denuncia que proyecto de puentes en SJL prioriza autos. (Foto: Andina)
Corredor Morado denuncia que proyecto de puentes en SJL prioriza autos. (Foto: Andina)

Las concesionarias recordaron que desde hace más de dos años han remitido cartas al municipio alertando sobre los verdaderos problemas que enfrenta la movilidad en San Juan de Lurigancho: deterioro de pistas, invasión de carriles exclusivos por autos, falta de fiscalización, escasa señalización y paraderos en mal estado. “Improvisar con obras que favorecen a los autos no resolverá la crisis del transporte público”, precisaron.

Ante esta situación, solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la para levantar información en la zona y determinar si los puentes son realmente necesarios. Además, anunciaron que presentarán denuncias civiles y penales contra los funcionarios que, aseguran, estarían afectando los contratos de concesión.

MÁS: Nuevo Jorge Chávez: una joven casi muere tras ingerir cápsulas de cocaína para viajar a España

El comunicado también cuestiona que la empresa Consultoría & Construcción Grupo Pérgola S.A.C., encargada del contrato, arrastra serios cuestionamientos por presuntos actos de corrupción.

Finalmente, los concesionarios hicieron un llamado a las autoridades a priorizar obras que beneficien al transporte masivo y, por ende, a los sectores más vulnerables de la ciudad.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC