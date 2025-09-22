Las empresas concesionarias del corredor morado alertaron este lunes que la Municipalidad Metropolitana de Lima pretende imponer la construcción de puentes vehiculares en San Juan de Lurigancho que, en lugar de beneficiar al transporte público masivo, priorizarían el uso de autos particulares y colectivos informales.
LEE: Comas: asesinan a mototaxista dentro de su vehículo pese al pago de cupos extorsivos
En un comunicado, las operadoras señalaron que la obra, valorizada en casi 500 millones de soles, eliminaría los carriles de “solo bus” en las avenidas Fernando Wiesse y Próceres de la Independencia, donde circulan diariamente más de 2 mil unidades de transporte público. “Se estaría castigando a quienes menos tienen, cuando las inversiones deberían priorizar a los usuarios del transporte público”, expresaron.
Newsletter Buenos días
Según el pronunciamiento, el diseño de la Municipalidad de Lima presenta múltiples deficiencias: no se ha realizado un estudio sobre la demanda real de transporte público frente al privado; se plantean giros en “U” que entrarían en conflicto con la operación de buses; y se considera un bus equivalente a un auto en los conteos vehiculares. Además, los puentes estarían concebidos solo para vehículos particulares, relegando al transporte masivo a vías auxiliares junto con mototaxis y autos colectivos.
Las concesionarias recordaron que desde hace más de dos años han remitido cartas al municipio alertando sobre los verdaderos problemas que enfrenta la movilidad en San Juan de Lurigancho: deterioro de pistas, invasión de carriles exclusivos por autos, falta de fiscalización, escasa señalización y paraderos en mal estado. “Improvisar con obras que favorecen a los autos no resolverá la crisis del transporte público”, precisaron.
Ante esta situación, solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Contraloría General de la República para levantar información en la zona y determinar si los puentes son realmente necesarios. Además, anunciaron que presentarán denuncias civiles y penales contra los funcionarios que, aseguran, estarían afectando los contratos de concesión.
MÁS: Nuevo Jorge Chávez: una joven casi muere tras ingerir cápsulas de cocaína para viajar a España
El comunicado también cuestiona que la empresa Consultoría & Construcción Grupo Pérgola S.A.C., encargada del contrato, arrastra serios cuestionamientos por presuntos actos de corrupción.
Finalmente, los concesionarios hicieron un llamado a las autoridades a priorizar obras que beneficien al transporte masivo y, por ende, a los sectores más vulnerables de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR
- Comas: Audi de madre asesinada habría pertenecido antes a alias “El Jorobado”
- Segundo día de protestas: jóvenes y colectivos sociales marchan contra el Gobierno y el Congreso
- El Comercio y América Multimedia donan 30 atrapanieblas a familias de Villa María del Triunfo
- Pasco: adulto mayor pierde la vida en incendio forestal en San Pedro de Pillao
- Neumonía en el Perú: casos y hospitalizaciones alcanzan sus niveles máximos pospandemia
Contenido sugerido
Contenido GEC