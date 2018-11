Conductor chocó su vehículo contra grúa de la MML para evitar que lo lleven al depósito

Víctor Alberto Lecca Ramos (61), es el nombre del conductor que chocó la parte trasera de una grúa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evitar que su vehículo sea trasladado al depósito.



El incidente ocurrió el miércoles siete de noviembre durante un operativo de fiscalización contra el transporte informal, en la ruta del corredor Azul, realizado en la cuadra seis de la Av. Arequipa en el Cercado de Lima.

Según informó la comuna, Lecca Ramos tenía la Tarjeta Única de Circulación (TUC), documento que habilita al vehículo para que realice el servicio de transporte personas y/o mercancías, vencida.

“Ante ello, los trabajadores impusieron al taxista un acta de control, lo que desató su violenta reacción. El conductor fue derivado a la comisaría de Petit Thouars, donde se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”, señaló Pro Transporte, entidad adscrita a la comuna metropolitana, a través de un comunicado.

En un video difundido por redes sociales, se oye que el sujeto justifica su reacción diciendo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le ha robado. "Yo soy pobre, señor. El SAT me ha robado y me voy a matar. ¡Abusivos, me han hecho pagar otra vez!", dijo.



Durante el operativo también intervinieron agentes de la policía de Tránsito, quienes exhortaron a Victor Lecca a que mantenga la calma y respete a los inspectores municipales.

"Cabe mencionar, que ésta no es la primera vez que se presentan situaciones similares, por lo que Pro Transporte rechaza, una vez más, estas acciones violentas contra el personal que ejerce la labor de ordenar el transporte en la ciudad a favor de la ciudadanía", señalaron en su pronunciamiento.

-Largo historial de infracciones-

Al realizar la consulta en el SAT, el vehículo de placa AMZ 598, conducido por Víctor Lecca Ramos, tiene tres papeletas pendientes de pago por un importe de S/373.50.



Las faltas que cometió son: la R18, que es prestar el servicio sin portar la TUC o la credencial del conductor, al momento de la intervención; R13, prestar el servicio con vehículos que no porten con extintor operativo, triángulo o conos de seguridad, linterna operativa y botiquín, y R21, agredir física o verbalmente al inspector municipal.

Las infracciones fueron cometidas entre el 2016 y 2018 y son faltas leves, graves y muy graves.



Según el portal web del SAT, el conductor de 61 años tiene otras 19 papeletas registradas con diferentes vehículos. Entre ellas son reiterativas las infracciones por no usar cinturón de seguridad, estacionar en zonas no permitidas, no presentar documentos o conducir con el parabrisas en mal estado.



