El mismo congresista que propone legalizar en Lima el taxi colectivo, un peligroso servicio que ya fue autorizado en el resto de regiones del país, tiene un largo historial de papeletas que, de hecho, le han costado la cancelación de su licencia de conducir. La campaña #NoTePases de El Comercio detectó este registro, sumado a una lista de denuncias penales contra el mismo legislador.

El portal del Ministerio de Transportes (MTC) sostiene que el 25 de setiembre del 2020, Montalvo recibió tres papeletas a la vez: una M18 -una de las más graves del reglamento- que corresponde a desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, no detenerse cuando el agente lo ordena o darse a la fuga en una operativo; una papeleta G58 por no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia de conducir o DNI; y también por no llevar placas de rodaje en el vehículo, una multa que ya había recibido en abril de ese mismo año. En enero del 2010 también recibió una infracción L01 por dejar el vehículo mal estacionado.

Legalmente, Segundo Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas para cuatro procesos: en octubre del 2055 por robo (simple); en julio del 2009 por los delitos de receptación y hurto agravado (casa habitada); en julio del 2015 por usurpación; en setiembre del 2015 por usurpación; octubre del 2018 por falsa declaración de procedimiento administrativo.

El 5 de mayo pasado, Montalvo presentó un proyecto de ley para autorizar el colectivo en Lima. Un día después, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que iba a empadronar a los choferes informales de este servicio. El 10 de mayo, la PCM aprobó un decreto supremo que permite remover por “pérdida de confianza” a las autoridades de la Autoridad del Transporte Urbano, brazo fiscalizador de colectiveros.









La propuesta del parlamentario Segundo Montalvo establece que las “unidades de clasificación vehicular M1 y M2″ sean autorizadas “sin distinción alguna” para el transporte de pasajeros en automóvil colectivo

La iniciativa legislativa fue suscrita por otros parlamentarios de su bancada y busca modificar la sexta disposición complementaria de la Ley N° 31096, Ley que precisa los alcances de la Ley N° 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

Expertos sostienen que el servicio de ‘taxi’ colectivo debe ser erradicado por completo para dar paso a un sistema de transporte masivo de calidad.

Todo ocurrió en 5 días: Perú Libre presenta proyecto de ley para formalizar el taxi colectivo en Lima; La MML anuncia empadronar a choferes informales; y la propia PCM aprueba decreto para remover a las autoridades de la ATU, brazo fiscalizador de colectiveros. ¿Qué se cocina en el gobierno con el transporte?

Expertos han sostenido en las últimas semanas que el servicio de taxi colectivo debe ser erradicado para dar paso a un sistema de transporte masivo de calidad. No solo porque los choferes de colectivo se han organizado para invadir paraderos, agredir a inspectores, evadir los operativos y hasta pagarle a una red de abogados especializados en dilatar sus papeletas hasta su prescripción, sino porque su proliferación es lo que ha generado la congestión en Lima.

Las cifras lo demuestran: en el mismo espacio de pista donde caben tres taxis colectivos con 12 pasajeros puede entrar un solo bus formal con capacidad para 60 personas. Por eso, los cerca de 10.000 colectivos informales que circulan por la avenida Arequipa han hecho que la velocidad de los buses del corredor azul descienda de 13 km/h a solo 9 km/h.