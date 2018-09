El Congreso de la República inició esta tarde el debate sobre el proyecto de ley que plantea regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial-taxi.



El titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Miguel Elías, sustentó los proyectos de ley 1505, 2218 y 2687, que plantean estos cambios a raíz de las diversas denuncias por robo, maltrato y hasta por casos de violación sexual en contra de taxistas que trabajan con estas empresas.

Una de las propuestas del proyecto de ley también propone la creación del registro nacional para tener la base de datos y el control de los vehículos con las autoridades como la Policía Nacional.

[AHORA] Titular de la Comisión de #Transportes y Comunicaciones sustenta #PL 1505, 2218 y 2687 que proponen regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - #taxi y crea el registro nacional. pic.twitter.com/v5dKxwtjf3 — Congreso del Perú (@congresoperu) 26 de septiembre de 2018

Durante el debate, el congresista Alberto Belaunde señaló que nadie está en contra de dar mayor seguridad a los usuarios y taxistas pero criticó el proyecto por su elaboración. "No va a funcionar. Lo único que va a lograr la sobreregulación es eliminar del mercado aquellas empresas que no tengan hombros anchos. No podemos regular esto con una idea tradicional de este tipo de servicios", indicó.



En este sentido, la bancada oficialista solicitó que el proyecto vuelva a la comisión para que sea evaluada.