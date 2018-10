Conoce el plan de desvíos por procesión del Señor de los Milagros

Desde las seis de la mañana de este domingo, la imagen del Señor de los Milagros recorrerá las calles del Cercado de Lima junto a sus cientos de feligreses.



Durante la procesión se cerrarán las avenidas y jirones Tacna, Nicolás de Piérola, Cañete, Alfonso Ugarte, Venezuela, General Varela, Bolivia, Uruguay y Wilson.

Ante la actividad religiosa, la Municipalidad de Lima informó sobre el plan de desvíos que se ejecutará en los servicios del Metropolitano y los corredores azul y morado, Tacna-Garcilaso-Arequipa y San Juan de Lurigancho, respectivamente.

Metropolitano

Desde las 5:30 a.m. hasta las 9:30 a.m. y desde las 8:00 p.m. hasta las 10:30 p.m. los buses del servicio regular A circularán por las avenidas Alfonso Ugarte y España hasta llegar a su paradero inicial y final en la Estación Central. El recorrido será el mismo en ambos sentidos.

Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla estarán cerradas hasta el final del recorrido.

En cuanto al servicio regular C, las paradas inicial y final serán en la Estación Central y no en la estación Ramón Castilla.



El servicio regular B también modificará su recorrido y circulará por los jirones Lampa y Emancipación hasta llegar a la Av. Caquetá, en el sentido de sur a norte, y hasta la Estación Central, en el sentido contrario.



La restricción será desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. y durante dicho periodo las estaciones Dos de Mayo y Españas permanecerán cerradas.

[TOMA EN CUENTA] 📣

Conozca los desvíos del @MetropolitanoPT por el cuarto recorrido del Señor de los Milagros. → https://t.co/OAR4ZvSKQL pic.twitter.com/Yqlvm89fUO — Muni de Lima (@MuniLima) 27 de octubre de 2018

Corredores viales

La restricción para el corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa será de 5 a 10 a.m. Los buses de las líneas 301 y 306 se desviarán en el sentido de norte a sur por la Av. Prolongación Tacna, Héctor García Rivero, Trébol de Caquetá y la Av. Alfonso Ugarte, la plaza Dos de Mayo, la Av. Nicolás de Piérola hasta llegar a la Av. Garcilaso de la Vega.

En el sentido de sur a norte, los buses irán por la Av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, plaza Dos de Mayo, Av. Alfonso Ugarte, Plaza Unión, Av. Caquetá, Av. De los Próceres – Jr. Virú, hasta retomar su ruta habitual en la Av. Prolongación Tacna.

En el mismo horario, el servicio 412 del corredor San Juan de Lurigancho modificará su paradero final llegando solo hasta el paradero La Chira. Los mismos desvíos para ambos corredores complementarios se aplicarán en la noche, desde las 08:00 pm hasta que culmine el servicio.