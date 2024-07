Las obras de la Estación Central (E-13) se ejecutarán en la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón), entre la avenida Paseo de la República y el jirón Washington, sin cerrarse totalmente el tránsito vehicular en la avenida Garcilaso de la Vega (ex Wilson), que mantendrá dos carriles por sentido entre la avenida España y el jirón Tarma.

La concesionaria indicó a El Comercio que esta construcción es imprescindible para la funcionalidad de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ya que sin ella no se podrá poner en operación la Etapa 1B, tramo central que permitirá la continuidad entre la Etapa 1A (estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, actualmente en servicio, y la Etapa 2, en fase de construcción.

Además, resaltó que la Estación Central es un intercambiador muy importante que conectará con el Metropolitano y la futura Línea 3. La empresa pidió a los vecinos de la zona y a la ciudadanía en general tomar las precauciones del caso y verificar los mapas con las rutas alternas colgados en su página web para evitar contratiempos y planificar sus viajes con la debida anticipación.

En tanto, señaló que una vez activado el plan se desvíos y el cierre de calles este 7 de julio, se procederá a levantar el cerco de cerramiento alrededor del área de intervención de obra. Una vez culminado el cerco perimétrico, se iniciarán los trabajos de construcción.

Cuando esté totalmente concluido la Línea 2, el primer metro subterráneo del país, unirá Ate y el Callao en tan solo 45 minutos, a través de 35 kilómetros de vía (27 km de la Línea 2 y 8 km del Ramal 4) y un total 34 estaciones. Esta distancia actualmente toma casi tres horas en transporte privado.

Se recuerda que, recientemente, el alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, se negaba a autorizar la construcción de la estación central debido al tráfico que generaría en la ciudad. La autoridad, sin embargo, dio como alternativa que no se cierre el tránsito de la Av. Garcilaso de la Vega. “No quiero que se repita el caos generado en Lima Este en el centro de la ciudad”, dijo en entrevista exclusiva a El Comercio

Desvíos de corredores y rutas convencionales

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de su presidenta ejecutiva, Marybel Vidal, detalló que en lo que respecta al corredor azul, que circula por la avenida Garcilaso de la Vega, este mantendrá su recorrido habitual y no modificará su ruta . Dicha vía no será cerrada en su totalidad, sino que tendrá abiertos dos carriles por sentido entre la avenida España y el jirón Tarma.

En el caso del corredor morado, la funcionaria de ATU precisó que los buses desviarán su ruta hacia la avenida 28 de Julio, para luego ingresar a la avenida Brasil a través de la plaza Bolognesi.

Vidal destacó que todo el plan de desvío está a cargo de la concesionaria Línea 2 del Metro. No obstante, añadió, ATU viene llevando a cabo acciones para ver si hay alguna afectación en los paraderos de transporte público, tanto de los corredores como del transporte público convencional.

“En ese sentido, revisamos el recorrido no solo de los corredores, sino de las rutas convencionales. Ya se están diseñando todas estas rutas y la concesionaria está haciendo la señalización que corresponde”, indicó.

Reacciones al plan de desvíos

En diálogo con El Comercio, Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, manifestó su preocupación por la demora en la implementación de señalizaciones en las vías que servirán de desvío para el transporte público y privado. Asimismo, dijo que hay un error parcial en la ruta que tomarán los buses de dicho corredor a partir del 7 de julio y que se muestra en el mapa colgado por Línea 2 en su portal web.

Cabe decir que son dos los servicios que verán modificadas sus rutas por las obras de la Línea 2 del Metro: el 404 y 406.

“El mapa señala que vamos a pasar por la avenida Bolivia y que el transporte privado pasará por la avenida Paseo de la República y 28 de julio. Bueno, tengo que decir que nuestra ruta no va ir por la avenida Bolivia. Uno de nuestros servicios va a llegar hasta la altura del Centro Cívico y ahí dará la vuelta por el Paseo de los Héroes Navales. En tanto, el otro servicio que va a la Av. Brasil va a pasar por Paseo de la República y 28 de julio. Eso no está en la leyenda del plan de desvío que se muestra”, explicó.

Se han instalado algunos carteles como parte del plan de desvío. (Foto: Allen Quintana)

Hermoza contó que esta ruta ya había sido establecida con ATU a inicios de esta semana, por lo que le sorprende que aun no se haya actualizado esta información en el mapa publicado por Línea 2. “Podría ser una falta de coordinación entre ATU y Línea 2. Esperemos que lo arreglen pronto y agreguen también las leyendas de los nuevos paraderos temporales”, dijo.

En tanto, consideró que se debería poner mayor énfasis en la difusión del plan de desvíos para que tanto peatones como conductores sepan por donde circular si transitan por la zona a partir del domingo. Mencionó que desde hace al menos dos años ya se sabía de la construcción de la mencionada estación central y que se ha tenido tiempo suficiente para planear una buena estrategia de difusión.

“Los planes de desvío no se hacen a ultima hora como se viene haciendo. No vemos información en las calles, señales, paneles, no entendemos cómo se va a hacer respetar el plan, si es que habrá personal de la Municipalidad de Lima o de ATU en las calles. De lo contrario todo el mundo va a terminar haciendo lo que quiera, metiéndose por donde sea”, comentó.

Desde el corredor morados indicaron que debe haber mayor difusión del plan de desvíos para que peatones y conductores estén bien informados. (Foto: Allen Quintana)

Hermoza consideró que de no tomar las previsiones del caso los principales afectados serán los usuarios de transporte público, pues sus viajes se van a retrasar por el tráfico generado por los cuellos de botella. Añadió que posible escenario incentivaría indirectamente el uso de los taxis colectivos.

“Ya debería estar colgado en las calles pancartas o señalizaciones que indiquen por dónde se va a mover el tráfico, para informar a los vehículos particulares por dónde serán los desvíos, a las personas que toman el transporte público dónde va ser su paradero”, expresó.

Por otro lado, algunos conductores también mostraron su deseo de que haya una buena señalización en las calles para asegurar un tránsito fluido mientras duren los trabajos. Ese es el caso de Frank Zavaleta, quien realiza el servicio de taxi en parte del Centro de Lima y alrededores. Comentó a este Diario que el cierre de un sector ocasionaría un alto nivel de tráfico sobre todo en horas punta.

Las obras de la Estación Central se ejecutarán en la avenida 9 de Diciembre, entre la avenida Paseo de la República y el jirón Washington. Se proyecta que tras su culminación este sea el resultado.

Él espera que se implemente una buena señalización en las rutas de desvío, ya que dijo que los paneles y carteles en sitios clave sirven de guía para los conductores tanto de transporte privado como público.

“Por lo general cuando hacen obras no hay buenas señalizaciones. Espero que sí coloquen los desvíos a tiempo y que los conductores los respeten, porque a veces se meten por donde quieren. Todo esta desorganización puede provocar más tráfico. Por eso, para hacer respetar la norma debería haber personal de la empresa o de la policía”, expresó.

Se mantendrán las ciclovías

Como parte de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro y del plan de desvío que se pondrá en marcha desde este domingo, se ha dispuesto que la ciclovía que comprende el tramo de la avenida Garcilaso de la Vega siga funcionando con total normalidad.

De esta manera, los ciclistas podrán continuar su recorrido, en ambos sentidos sin tener que tomar alguna ruta alterna. Como se recuerda, esta ciclovía cuenta con demarcación de líneas continuas y discontinuas; una demarcación de pictogramas de bicicletas y plantillas con el símbolo universal de estas.

Además, tiene topellantas, bolardos, señalización horizontal y vertical, así como medidas de seguridad para que los ciclistas se desplacen de forma segura. También tiene semáforos exclusivos para ciclistas. Todo esto permanecerá y no será removido.