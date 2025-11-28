A solo un día de la gran final de la Copa Libertadores 2025, entre los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras, a disputarse en el estadio Monumental en el distrito de Ate, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), dio a conocer las rutas para llegar al recinto futbolístico.

Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP), cerrará calles y avenidas desde la medianoche del viernes hasta las 8 p.m. del sábado.

Estas medidas de seguridad serán en las avenidas Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores, Flora Tristán, entre otras, para facilitar el acceso peatonal de los hinchas.

Ruta del Corredor Rojo

La ruta 201 del corredor Rojo, que normalmente llega hasta las puertas del estadio de Universitario de Deportes, esta vez desviará su recorrido por las avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, para retomar su recorrido habitual por la av. Prolongación Javier Prado, hacia Ate. En el sentido hacia el óvalo de La Perla, en el Callao, el recorrido será el mismo.

En el caso de la ruta 209 irá por las avenidas Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores, en ambos sentidos. Para ambas rutas los paraderos más cercanos para acceder al estadio serán los paraderos La Molina y Huarochirí (altura de la av. Separadora Industrial).

La ruta 204 desviará por las avenidas La Molina, Universidad y Javier Prado Este, en ambos sentidos.

Con el Aerodirecto al Monumental

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los turistas brasileros que llegan a Lima el mismo sábado tendrás disponibles las seis rutas del Aerodirecto que son: Norte, Sur, Centro, Quilca, Ventanilla y Terminal Norte.

Para acceder al estadio pueden utilizar las rutas Aerodirecto Centro y Sur que los llevan a la Plaza San Martín, en el centro de Lima y la av. La Marina, en San Miguel, respectivamente. En esos puntos pueden conectar sus viajes con los servicios del Metropolitano y el corredor Rojo.

Otras rutas para llegar a Ate

Los usuarior también pueden acceder al estadio utilizando los servicios de transporte autorizados que circulan por las avenidas La Molina, Los Frutales y Nicolás Ayllón, entre otras, que no variarán sus recorridos.

Si vas desde Barranco, Miraflores o el Centro de Lima pueden tomar el Metropolitano y enlazar con el corredor Rojo a la altura de la avenida Javier Prado. Del mismo modo, los usuarios del corredor Azul pueden hacer la conexión a la altura de la avenida Arequipa.

La ATU precisó que tanto en el terminal aéreo y en las inmediaciones del estadio Monumental de Universitario de Deportes habrá personal para orientar a los hinchas y agilizar la circulación de los vehículos.