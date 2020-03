Coronavirus en el Perú: continuidad del Metropolitano queda en suspenso

En medio del estado de emergencia que se vive por la presencia de casos de coronavirus en el país, el servicio del Metropolitano podría quedar suspendido desde este miércoles 1 de abril, tal como lo anunció el grupo de concesionarios del sistema de transporte en un comunicado.

El mismo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmó esta situación debido a la falta de público en las calles, como parte del aislamiento social obligatorio dictado por el gobierno para evitar más contagios de esta enfermedad. “Los concesionarios no pueden llevar a la cantidad necesaria de pasajeros por las restricciones que hay. Hay un trabajo que se está realizando a pérdida”, dijo el alcalde en radio Capital.

Frente a ello, indicó que se ha conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar soluciones. Incluso, señaló que el Metropolitano cuenta con un fondo de contingencia pero no sería suficiente.

EN SUSPENSO

José Luis Díaz, vocero de Lima Bus Internacional, uno de los concesionarios del Metropolitano, también recalcó el estado en el que operan pues ha bajado el nivel de la demanda de usuarios. En comunicación con este Diario señaló que mañana se reunirán con Protransporte, empresa operadora de la Municipalidad de Lima, para evaluar soluciones.

“El sistema prevé el uso de fondos de contingencia que el propio sistema va creando en la medida que los usuarios abonan. Hay un 4% que va a este fondo. Y eso no lo quiere usar Protransporte. Si es que no se pudiera resolver este tema en las próximas horas, se tendría que suspender”, dijo a El Comercio. Según Díaz, el fondo que proviene del pago de tarifas equivale a cerca de 14 millones de soles.

El vocero también señaló que lo que se pide es que Protransporte asuma los costos de operación, como abastecer de combustible los buses, el mantenimiento, la desinfección y la mano de obra. Pese a la reducción de pasajeros, indicó que no se ha reducido el personal aunque sí se han modificado las jornadas de trabajo.

“Se ha reducido la jornada laboral de los conductores debido a esta situación que hay. Es un 35% menos que cada operador estaría trabajando en horas, pero la planilla no se paga por horas sino por salarios mensuales”, explicó el vocero de la empresa de transporte.

El caso sigue en suspenso, aunque Muñoz reitera que no será suspendido el servicio. “Hay que trabajar muy intensamente porque no es una situación sencilla, necesitamos una transferencia de dinero que permita compensar. Voy a hacer el esfuerzo máximo que me corresponda para que las cosas sean normales el miércoles", dijo el burgomaestre en la emisora local.

