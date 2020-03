El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció este lunes que el plan ‘pico y placa’, que tiene por objetivo reducir el flujo vehicular y los tiempos de viaje, fue suspendido luego de que el Ejecutivo decretara el Estado de Emergencia Nacional durante 15 días y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) como parte de las medidas para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en Perú.

“Levantamos la medida de ‘pico y placa’ el tiempo que dure la emergencia. Eso también queremos ponerlo sobre la mesa y que se entienda bien porque no es que con eso incentivemos que las personas pueda circular, sino que es para aquellos que efectivamente tengan que salir por una emergencia y puedan circular sin restricción, porque esta medida [aislamiento social] no es para que estemos en las calles”, refirió en conferencia de prensa.

Vale recordar que de acuerdo con la disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), ‘pico y placa’ se ejecuta para vehículos particulares y camiones.

No obstante, el burgomaestre precisó que estará permitido el funcionamiento del servicio de transporte que sirva para el abastecimiento de productos desde el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita. De esta manera, el abastecimiento en este centro de abastos está garantizado, indicó.

Vale recordar que el ‘pico y placa’ de autos aplica de lunes a jueves, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. No hay restricción los viernes, sábados, domingos ni feriados.

Los vehículos con placa que termina en número par o cero no podrán circular en los ejes viales los lunes y miércoles en los horarios establecidos. Mientras que, los que tienen número impar, no podrán hacerlo los martes y jueves.

En tanto, desde el pasado 4 de noviembre se inició la imposición de sanciones a los infractores del 'pico y placa´ para camiones. Desde esa fecha entró en vigencia el carril izquierdo exclusivo de la Panamericana Sur por el que solo deberán circular camiones y vehículos de transporte de carga, desde la avenida Mateo Pumacahua hasta El Derby, de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m.

En los otros tres carriles de la derecha se mantendrá la restricción 'pico y placa’ para camiones en el turno de 6:30 a.m. a 10 a.m. de lunes a sábado, en el tramo mencionado.

Esto se regirá de acuerdo al último dígito de la placa de rodaje. Los camiones cuyas placas terminan en número par no podrán circular en esas vías, en los horarios establecidos, los días lunes, miércoles y viernes; mientras que los impares, los martes, jueves y sábados.

Otras medidas

Entre otras medidas, Jorge Muñoz anunció que los plazos para cobranzas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) “quedan también detenidos y no habrá sanciones administrativas”.

También dijo que los servicios esenciales, como limpieza, salud (Sisol) y seguridad ciudadana, continuarán funcionando para velar por el bienestar de la ciudadanía.

Respecto al servicio de seguridad ciudadana, señaló que se está articulando su accionar junto al de la Policía Nacional. Las labores de fiscalización tampoco se detendrán en el marco de esta emergencia, señaló.

En otro momento, Muñoz Wells garantizó el funcionamiento de la flota de buses del Metropolitano para las personas que por mandato de la ley deben acudir a sus centros de trabajo.

Asimismo, el burgomaestre explicó que durante el aislamiento social obligatorio no se perjudicará la remuneración de los trabajadores de la Municipalidad de Lima. “Hemos establecido que estos 15 días no se va a afectar sus remuneraciones y tampoco afectará sus vacaciones”, indicó.

