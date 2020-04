Transporte







Buses de transporte público no brindarán servicio los domingos 5 y 12 de abril en Lima y Callao La ATU informó que el tren eléctrico solo atenderá de 5:30 a.m. a 9:00 a.m. los domingos 5 y 12 de abril. De otro lado, los servicio troncales y rutas alimentadoras del Metropolitano funcionarán de manera regular este domingo.