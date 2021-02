El viceministro de Transportes, Paul Caiguaray Pérez, informó hoy que más de 3.500 papeletas fueron impuestas a empresas y conductores de vehículos de transporte público en lo que va la cuarentena en Lima y Callao por COVID-19, por no cumplir con el aforo y no hacer respetar el uso de protector facial a los pasajeros.

Desde Acho, el funcionario recordó que los pasajeros que incumplen las medidas serán bajados de los buses por no respetar el aforo permitido. Lo propio se realizó con los usuarios que no cumplen con las medidas de bioseguridad dentro de la unidad de transporte público cuando no hacen uso de la mascarilla o protector facial.

“Nosotros estamos al 100% de personas sentadas [aforo] en nuestro transporte público en Lima y Callao. Nosotros velamos que siempre lleven su mascarilla y protector facial, lo que vemos es que todos vayan sentados. Si hay un pasajero parado va la multa a la empresa de transporte o chofer. Del 31 de enero hasta hoy hemos aplicado más 3.500 actas de fiscalización de la autoridad”, señaló para América Noticias.

Viceministro de Transportes, Paul Caiguaray

Caiguaray Pérez destacó la labor de los orientadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19 verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, a fin de que los usuarios puedan viajar seguros y sin llevar el coronavirus a casa.

No obstante, sostuvo que se está coordinando para continuar recibiendo apoyo de agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los 100 puntos donde se reportan concentraciones en paraderos.

“Nosotros estamos conversando mucho con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y lo que vi en Puente Nuevo es que cuando están nuestros fiscalizadores no respetan mucho las disposiciones y nos aglomeramos, pero si ven a los policías y militares sí se orden un poco más”, explicó.

De otro lado, el viceministro del MTC anunció que han propuesto que toda persona debe portar un pase laboral para poder movilizarse durante la cuarentena debido a que se viene reportando que varios ciudadanos salen a las calles y se transportan de un lugar a otro sin justificar la necesidad de su salida. Esto, al margen de la hora de salida permitida cerca a nuestro lugar de residencia.

“En el Ejecutivo todos los días estamos evaluando medidas y una de las que estamos sugiriendo es que todos deben portar un pase laboral para trasladarse. La idea y vamos a pedir aleatoriamente, esa es una propuesta que estamos viendo, que por ejemplo yo estoy caminando y un policía me diga ‘tu pase laboral’ porque sí estamos viendo personas que están saliendo no necesariamente para trabajar”, señaló.

Vale precisar que el Gobierno dispuso prolongar por 14 días las medidas impuestas para las zonas de riesgo extremo por la presencia del coronavirus en el país. Es decir, hasta el 28 de febrero son 32 provincias, entre las que figura Lima y el Callao, donde se aplica la cuarentena desde el pasado 31 de enero.

