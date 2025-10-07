Los radares aéreos vuelven a fallar: “Corpac tiene las mismas falencias que hace un año y medio cuando se apagó la pista de aterrizaje”

Mediante un comunicado, Corpac confirmó el incidente asegurando que se logró solucionar “en pocos minutos” gracias a la activación de "protocolos internacionales de navegación aérea”.

Una fuente de El Comercio informó, sin embargo, que hasta el momento no se conocía la causa del desperfecto.

Benza, director de La Contra y quien ha investigado durante los últimos meses las labores de Corpac y los controladores aéreos, explica que los constantes desperfectos de los servicios aeronáuticos en el país suceden con frecuencia por fallas en el mantenimiento.

“En el país hay unos ocho radares y su sistema se cae constantemente. El radar de Cusco, por ejemplo, estuvo como 14 días caído. Lo que ha ocurrido ahora es que cayeron todos juntos, efectivamente fue por un periodo corto, pero cada vez que se caen los radares es como quedar a ciegas en el cielo”, alerta.

Desde Corpac afirman que la seguridad, tanto de las naves como de las tripulaciones y los pasajeros, nunca se vio comprometida debido en gran parte a que sucedió en una hora valle, como se conoce a un periodo de baja demanda operacional. El Comercio tuvo conocimiento, además, de que no se registraron demoras en los despegues ni aterrizajes de ningún vuelo.

Esta es la segunda vez en el año que se reporta un incidente de este tipo luego de que el 13 de febrero se cayera el sistema del rada del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez por 30 minutos, lo que obligó a que los controladroes se comunicaran por radio con los pilotos para apuntar de forma manual sus datos de navegación.

“Todo esto se debe a un tema de mantenimiento. Corpac no hace los mantenimientos bien, eso me lo han explicado expertos aeronáuticos. Corpac no mantiene la infraestructura al nivel que debería, lo que causa que se caiga constantemente. La actitud que mantienen es la de esperar a la próxima caída para volver a restablecer el sistema”, alerta Benza.

En el 2024 un informe realizado por Mathías Panizo para El Comercio advirtió que Corpac mantenía desde el 2020 un sistema de control aéreo sin las garantías del desarrollador, la empresa española Indra Sistemas S.A., luego de que esta denunciara que se había manipulado “el diseño original” del software llamado Aircon 2100.

Esta investigación se produjo antes incluso del apagón que sufrió el aeropuerto en junio de ese mismo año y el cual llevó a cancelar o desviar unos 268 vuelos en las 10 horas que duró el incidente.

Este episodio generó una demanda por parte de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) contra Corpac y generó una ola de proyectos de ley que finalmente se extinguieron sin ir más allá de intenciones.

Este Diario fue informado de que Corpac estaba en proceso de instalación de un nuevo sistema de control. Sin embargo, en todo este tiempo “no ha habido mucha acción de control ni de corregir", lamenta Benza.

“Los proyectos presentados después de ese escándalo abarcaban distintas cosas, desde niveles de privatización de Corpac hasta intervenir en el CIAC, que es el centro donde se capacita a los controladores aéreos. Pero ninguna prosperó y hasta el día de hoy Corpac sigue manejándose con algunos maquillajes pero igual que antes. Tienen las mismas falencias que hace un año y medio cuando se apagó la pista de aterrizaje”, agrega el periodista a este diario.

Lo que dijo Corpac

A través de un comunicado, Corpac indicó que “en la tarde del lunes se registró una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. La incidencia fue atendida de inmediato y solucionada en pocos minutos”.

“De forma preventiva, se activaron los protocolos internacionales de navegación aérea y se aplicó la separación por procedimiento, una medida técnica que asegura la distancia adecuada entre aeronaves y garantiza la seguridad de cada vuelo”, agregó la comunicación publicada en la red social X.

En otro punto confirmó que “en ningún momento la seguridad de las aeronaves, tripulación o pasajeros se vio comprometida. Esto, gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal que actuó conforme a los estándares internacionales establecidos para este tipo de contingencias”.

Para la tarde del mismo lunes, Corpac apuntó que “las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad. Los equipos técnicos de CORPAC se encuentran realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del evento, el mismo que ocurrió durante un periodo de baja demanda operacional (hora valle)”.

CORPAC S.A. expresó sus disculpas a los pasajeros y aerolíneas por los inconvenientes que la interrupción haya podido generar.