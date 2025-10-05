La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó sobre la ampliación del horario del Corredor Azul hasta la medianoche.
Esta medida que iniciará desde el 6 de octubre, responde a una evaluación técnica que determinó la existencia de una demanda potencial de personas que culminan sus actividades fuera del horario tradicional y que están expuestas al peligro del transporte informal.
En ese sentido, las rutas 301 y 305 amplían su horario de atención de acuerdo con el siguiente detalle:
- Ruta 301: funcionará de lunes a sábado, de 5 a. m. a 12 a. m., y los domingos hasta las 11 p. m.
- Ruta 305: operará los miércoles, jueves y viernes, de 5 a. m. a 12 a. m., y de sábado a martes, de 5 a. m. a 11 p. m.
Ambas rutas movilizan diariamente a más de 49 mil usuarios que serán directamente beneficiados.
El servicio 301 opera desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, hasta la plaza Butters, en Barranco.
En tanto, la ruta 305 funciona desde la av. Prolongación Alcázar (altura paradero Condominios) hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo, en Miraflores.
El costo de la tarifa es de S/ 2.40 y el medio pasaje de S/ 1.20, pagaderos con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.
