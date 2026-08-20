La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los alcances de la implementación del Plan Piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa, cuyo objetivo es ordenar el tránsito y priorizar la operación del corredor azul, desde este sábado 22 de agosto.

El plan piloto, que va desde la avenida 9 de diciembre hasta el jirón Emilio Fernández, en el centro de Lima, generará algunos cambios resaltantes en dicha vía para usuarios, conductores, peatones, ciclistas y residentes.

De acuerdo con la ATU, el carril bus bidireccional Arequipa estará destinado únicamente al transporte público autorizado. Por esa razón, los vehículos particulares tendrán que utilizar las vías alternas en el tramo intervenido.

Si van hacia el centro de Lima, los conductores podrán utilizar las avenidas Petit Thouars, Paseo de la República y Salaverry, entre otras; mientras que, si se dirigen hacia Miraflores, podrán seguir circulando por la avenida Arequipa.

Las rutas alternas hacia la avenida Garcilaso de la Vega | Imagen: ATU

La institución detalló que dos paraderos del corredor azul serán reorganizados en el separador central de la avenida Arequipa para mejorar el acceso, comodidad y seguridad de los usuarios. Aseguró que no se afectarán los árboles ni la ciclovía, preservando así el valor ambiental y paisajístico del citado eje urbano.

Asimismo, resaltó que, para mejorar la eficiencia del transporte público autorizado, el proyecto contribuirá a reducir emisiones contaminantes. Los residentes de la zona, propietarios, instituciones y comercios que requieran acceso vehicular dentro del eje intervenido podrán gestionar su Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAPP).

La ATU señala que el proyecto fue diseñado bajo criterios de movilidad urbana sostenible y cuenta con la validación técnica de especialistas en transporte, tránsito y urbanismo. Además, indicó que se ejecutará en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú, a fin de garantizar su implementación adecuada, ordenada y segura.

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