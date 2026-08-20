La ATU anunció plan piloto de carril bus bidireccional en la av. Arequipa para el corredor azul | Foto: ATU.
La ATU anunció plan piloto de carril bus bidireccional en la av. Arequipa para el corredor azul | Foto: ATU.
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los alcances de la implementación del Plan Piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa, cuyo objetivo es ordenar el tránsito y priorizar la operación del corredor azul, desde este sábado 22 de agosto.