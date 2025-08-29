La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la empresa concesionaria del corredor Azul iniciará este domingo 31 de agosto la marcha blanca de su nueva ruta denominada “Servicio alimentador extraordinario 08”, que irá desde la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en San Martín de Porres, y viceversa.

Además de dichas avenidas, las unidades de este nuevo servicio recorrerán importantes vías como Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, entre otras. Tendrá 22 paraderos de Lima a San Martín a Porres y 26 paraderos en el sentido contrario.

El horario de este nuevo servicio, que contará con buses nuevos de 12 metros, será de lunes a domingo, de 5 a.m. hasta la medianoche, con una frecuencia de paso de cinco minutos, aproximadamente. Se estima que más de 6.000 usuarios al día utilicen este nuevo servicio.

Cabe señalar que, durante la marcha blanca, que durará hasta el martes 2 de setiembre, el Consorcio Transporte Arequipa S. A., que opera los buses del Corredor Azul, no cobrará el pasaje a los usuarios.

La finalidad de esta marcha blanca es dar a conocer a los usuarios el diseño de la nueva ruta, la ubicación de los paraderos, las alternativas de integración con otras rutas, entre otros temas.

La tarifa de este nuevo servicio será de S/2, la cual se comenzará a cobrar desde el próximo miércoles 3 de setiembre, pagando con las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass.

Actualmente, no existe una ruta de transporte público que haga un recorrido similar, por lo que los usuarios deben conectar sus viajes en varios servicios, llegando a pagar hasta S/ 10.

Además, los pasajeros ahorrarán tiempo, ya que con este nuevo servicio podrán movilizarse en aproximadamente 1 hora y 20 minutos; es decir, 10 minutos menos que en la actualidad.