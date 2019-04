Corredor Azul: estudiantes que no tramiten tarjeta Lima Pass pagarán pasaje completo desde el jueves

A partir del jueves 18 de abril, los usuarios del Corredor Azul (Tacna - Garcilaso - Arequipa) podrán pagar el pasaje con la tarjeta electrónica Lima Pass, la misma que también servirá para el Metropolitano y viceversa.



Quienes no cuenten con ninguna de las dos tarjetas, podrán seguir pagando, durante un tiempo, con dinero en efectivo. No obstante, esta facilidad no se aplicará para los escolares o estudiantes, a quienes les corresponde el 50% de la tarifa general.

Desde el jueves, los conductores contarán con una tarjeta con saldo ilimitado para cubrir a los pasajeros que solo tengan efectivo. Sin embargo, esta será de tipo general porque las tarjetas preferenciales solo permiten un pago por vez, tal como ocurre con el Metropolitano.

Por ello, los estudiantes y escolares deberán tramitar cuanto antes su tarjeta preferencial y hacer uso de su beneficio de medio pasaje.

-¿Cómo y dónde tramitar las tarjetas preferenciales?-

Para obtener las tarjetas preferenciales universitarias, los estudiantes deben acercarse lo antes posible a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) autorizados portando su DNI y su carné universitario vigente.



Para tramitar la tarjeta escolar, el adulto responsable (padre, madre o tutor) deberá acercarse a los CAT con el menor portando los DNI de ambos, además de la constancia de matrícula, la constancia de ingreso o el certificado de estudios.

En el eje del Corredor Azul se cuenta con dos CAT ubicados en el centro comercial Expo Centro (avenida Benavides n.º 347- Miraflores) y en la Estación Central del Metropolitano (lado Norte) donde los usuarios pueden adquirir y recargar sus tarjetas y tramitar sus tarjetas preferenciales.

Además, a partir del lunes 22 de abril se implementarán dos módulos provisionales que funcionarán como CAT ubicados en los paraderos Ica y Manuel Segura del Corredor Azul, zonas donde se encuentran varios centros de estudios.



Es importante precisar que quienes cuenten con la tarjeta preferencial del Metropolitano podrán utilizarla sin problemas para viajar en los buses de los corredores complementarios.

-Puntos de venta de la tarjeta general-

Pro Transporte ha dispuesto personal para la venta de las tarjetas en todos los paraderos de la ruta Arequipa-Garcilaso-Tacna. Del mismo modo, se han implementado puntos de venta y recarga de las tarjetas en farmacias, bodegas y supermercados.



Revisa los puntos en el siguiente mapa:



-Costo de la tarjeta-

La tarjeta Lima Pass tendrá por un tiempo una promoción especial, ya que costarán S/ 5 y vendrán recargadas con el mismo monto de saldo. Luego, cada plástico costará S/ 4.50 (al igual que las tarjetas del Metropolitano).