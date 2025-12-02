La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dispuso nuevos desvíos (horarios y rutas), para hoy 2 de diciembre, en la vía Costa Verde debido a las actividades deportivas de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 que continúan desarrollándose en los próximos días y culminan el domingo 7 de diciembre.

Se exhorta a los conductores de autos, camionetas y motos tomar sus precauciones en las siguientes horas para evitar tráfico vehicular.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El pasado jueves 27 de noviembre, se registró en las calles de Barranco una fuerte carga vehicular por el cierre de la Costa Verde . (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Cierre por triatlón

A partir de las 11:30 p.m. hasta la 1 p.m. del 3 de diciembre, el desvío norte sur inicia por Armendariz, El Sol, San Martín y José Olaya; de sur a norte comienza por Mariscal Nieto, y sigue por las avenida Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendariz.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL MEDALLERO OLÍMPICO DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

Ciclismo

El cierre de la Costa Verde será total para el jueves 4 de diciembre, desde a las 11:30 p.m. hasta las 1 p.m. del 5 de diciembre. De norte a sur, los vehículos circularán las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya. En sentido contrario (sur-norte), las unidades de transporte pasarán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

Marcha atlética

Finalmente, el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p.m. hasta las 1 p.m. del sábado 6 de diciembre, la Costa Verder será cerrada por el evento de marcha atlética. En ese caso, los desvíos serán similares al del 29 de noviembre.

Siendo el desvío en sentido norte a sur por las avenidas Armendariz, Miguel Grau, El Sol, Prol. San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. Asimismo, en el sentido sur-norte, los conductores deberán pasar por Acceso Regatas y Acceso Tenderini.