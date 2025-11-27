Desde muy temprano, choferes y peatones reportan largas filas de vehículos en las principales calles de los distritos de Barranco y Chorrillos tras el cierre de los accesos a la vía Costa Verde por las actividades deportivas de los Juegos Bolivarianos 2025.

Las bajadas de San Martín, Balta y Armendáriz permanecen clausuradas desde las 11 de la noche de ayer hasta las 4 de la tarde de hoy. La Policía de Tránsito del Perú se encuentra en la zona para iniciar las acciones de descongestionamiento.

América Noticias indicó que el tráfico que recorre la avenida Huaylas, también la avenida Iglesias y Chorrillos, están colapsadas, según Google Maps.

El matinal precisó que también, en el distrito de San Miguel, el desvío para los autos, motos y camiones ligeros por la bajada Bertolotto y Costanera está abarrotado.

Otros desvíos por los Juegos Bolivarianos 2025

La Municipalidad de Lima (MML) indicó que las rutas alternas ante el cierre de la Costa Verde son: jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferre, av. Del Ejercito, av. Augusto Pérez Aranibar, Malecón de La Marina, Malecón Cisneros, Malecón Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.

Hacia el norte las vías que deberán tomarse son: Malecón Grau, Pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. Del Ejercito, av. Pérez Aranibar, av. Del Ejercito, Calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry, jr. Federico Gállese, av. La Paz.