Las cuadras 38 y 39 presentan tráfico de moderada a elevada intensidad. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

En las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil pertenecientes al distrito de Magdalena del Mar, se reportó tráfico vehicular de moderada a elevada intensidad debido al cierre de toda la vía de la por actividades relacionadas a los .

Al lugar ya llegó personal de la municipalidad que atiende este impasse. Se exhorta a los conductores a tomar vías alternas para evitar mayor congestión.

Carlos Salas Abusada

Cabe señalar que la permanecerá cerrada hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Los deportes que se desarrollarán durante estas horas son ciclismo, marcha atlética y triatlón.

