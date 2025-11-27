En las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil pertenecientes al distrito de Magdalena del Mar, se reportó tráfico vehicular de moderada a elevada intensidad debido al cierre de toda la vía de la Costa Verde por actividades relacionadas a los Juegos Bolivarianos 2025.

Al lugar ya llegó personal de la municipalidad que atiende este impasse. Se exhorta a los conductores a tomar vías alternas para evitar mayor congestión.

Cabe señalar que la Costa Verde permanecerá cerrada hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Los deportes que se desarrollarán durante estas horas son ciclismo, marcha atlética y triatlón.