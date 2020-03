La empresa de transportes Bahía Continental no ha reforzado las medidas de protección frente al COVID-19 en su terminal terrestre, pese a que en uno de sus buses viajaron a Huánuco dos hermanos- uno de 27 y el otro de 15 años- que forman parte del grupo de los primeros 17 infectados con coronavirus en el país.

En el terminal de la empresa, ubicado en la avenida 28 de Julio 1562, en el distrito de La Victoria, este Diario constató que en los servicios higiénicos solo han colocado una botella de gaseosa convertida en dispensador de detergente para el lavado de manos. Tampoco había papel higiénico, pese a que por usar estos baños se cobra 0.50 céntimos. Además, los lavamanos lucían sucios. Si bien el personal de atención al público sí llevaba mascarillas, no había mayor información sobre el coronavirus.

Aunque no pudimos presenciar el embarque de pasajeros porque no había salidas programadas en el momento que visitamos el terminal, alrededor de las 10 a.m., a través de la central telefónica se nos informó que sus buses llevan una provisión de alcohol en gel y mascarillas, las cuales estarían a disposición del pasajero que los solicite a la terramoza. También, según la empresa, se ha puesto énfasis en la limpieza de las unidades vehiculares.

Poca información

Por otro lado, durante el recorrido a empresa se pudo constatar que en el terminal de Yerbateros, ubicado en el distrito de San Luis, había poca información a los usuarios sobre el coronavirus. “Las empresas no están dando información sobre cómo lavarse las manos o cómo cubrirse cuando se estornuda, dijo Jesyca Mendoza, quien se alistaba a viajar a Huancayo.

También se pudo conocer que algunos pasajeros han tomado la iniciativa de protegerse contra el COVID-19. Una de ellos fue Rosa Suca, quien llevaba una mascarilla, alcohol y unos paños humedecidos en este líquido entre su equipaje. “Hay mucha alarma por el coronavirus y es mejor viajar prevenida. Ojalá y no me toque alguien con gripe en el asiento del costado”, expresó. Ella viajaba a Arequipa.

Sin embargo, otros pasajeros señalaron confiar en su buena salud para hacer frente a esta enfermedad. Una madre de familia dijo que, a partir de ahora, le dará “extracto de verdura a su hijo para que tenga fuertes las defensas de su organismo”.

La única información sobre el coronavirus que pudimos advertir es la que se difunde en un video en la pantalla de un televisor al interior de una agencia de transportes.

También pudimos presenciar que no hay un control especial al momento en que los pasajeros suben a los buses. Les piden sus boletos de viaje y sus DNI mientras una cámara los graba. Es decir, es la misma rutina de seguridad que se practicaba desde antes de que se registraran casos de coronavirus en el país, pero no se está vigilando que los viajeros no presenten síntomas relacionados al COVID-19 o a otras infecciones respiratorias.

Cruz del Sur viene ejecutando una serie de medidas para proteger del COVID-19 a sus pasajeros y personal. Por ejemplo, difunde videos informativos en sus buses y afiches en sus agencias. (Foto: Cortesía Cruz del Sur)

La otra cara de la moneda

Cruz del Sur viene implementando una serie de medidas para proteger del coronavirus a sus pasajeros y a su personal. Por ejemplo, están difundiendo videos instructivos en los buses y afiches informativos en las agencias.

“Estamos evaluando tomar la temperatura de los pasajeros para prevenir que suban pasajeros con síntomas del coronavirus, específicamente con fiebre. La idea es prevenir el contagio en espacios cerrados”, indicó Dino Castillo, vocero de esta empresa. Este control ya se aplica a los trabajadores de la firma.

Además se ha puesto énfasis en que no falte agua y jabón en los baños, sobre todo en los de los buses, y evalúa que las terramozas lleven alcohol en gel para distribuir entre los pasajeros. Por último, se informó que al personal de Cruz del Sur se le ha entregado información sobre el coronavirus y se ha intensificado la limpieza en los espacios de trabajo.

En tanto, mediante su central telefónica, la empresa Soyuz informó que viene repartiendo alcohol en gel en sus establecimientos para proteger del coronavirus a su personal y pasajeros.

