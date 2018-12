Dan por concluida designación de director de MTC vinculado a empresas de revisiones técnicas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio por concluida la designación del Paúl Concha Revilla en el cargo de director general de la Dirección General de Transporte Terrestre.



Esta decisión se dio luego que se revelara que el funcionario público fue asesor legal de más de 30 empresas de revisiones técnicas vehiculares, escuelas de manejo y centros de salud para sacar brevetes, muchas de ellas cuestionadas por irregularidades.

La resolución ministerial N°990-2018, que lleva la firma del ministro de Transportes, Edmer Trujillo Mori, fue publicada hoy en el Diario El Peruano, sin embargo no señala los motivos de fin de la designación de Paúl Concha.

Ayer, El Comercio reveló que a mediados de este año, por orden del Ejecutivo, Concha presentó una declaración de intereses detallando que trabajó dando asesoría legal a por lo menos 30 empresas de revisiones técnicas, centros médicos y escuelas de choferes, entre otras del rubro del transporte. La mayoría de estas asesorías las realizó hasta marzo del 2017, mes en que el abogado de 55 años fue designado director de la DGTT. Varias de las empresas que fueron sus clientes se encuentran hoy bajo evaluación del propio despacho de este alto funcionario.

Paul Concha aseguró que no existía conflicto de intereses en su cargo actual, y que sí informó sobre sus trabajos de asesoría legal.“Yo soy absolutamente consciente del cargo que desempeño. Tengo 18 años como abogado especializado en transporte. No solamente he asesorado estos establecimientos. Y los he asesorado en el marco de la ley. No he incumplido ninguna disposición legal. Apenas asumí el cargo dejé el asesoramiento y me he sujetado a lo que dicen las disposiciones legales”, respondió.

Lee también: