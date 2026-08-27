icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las infracciones de tránsito son impuestas por la Policía. (Foto: MTC)
Las infracciones de tránsito son impuestas por la Policía. (Foto: MTC)
Por Carlos Gonzales

La reciente oficialización de la reducción de un 90% de las multas de tránsito y transporte ha conllevado a que algunos especialistas destaquen la medida del Gobierno, pero otros, como Luis Quispe Candia y Franklin Barreto, han considerado que se trata de una amnistía que favorece la impunidad y que se premia al infractor. Ante ese escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) salió a precisar los alcances de la norma.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.