El cierre de la avenida Brasil por la realización de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar coincidió este martes con el retorno de miles de personas a Lima tras el feriado largo por Fiestas Patrias, escenario que incrementó la carga vehicular tanto en los alrededores del recorrido del desfile como en los principales accesos a la capital.

Desde la medianoche, la Policía Nacional del Perú (PNP) restringió completamente el tránsito entre la plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado, además de las calles ubicadas en un radio aproximado de 100 metros alrededor de la avenida Brasil. La medida, vigente hasta aproximadamente las 3:00 p. m., obligó a miles de conductores a modificar sus recorridos y concentró el flujo vehicular en las principales vías alternas.

La jornada también estuvo marcada por el retorno de viajeros desde distintos puntos del país, especialmente por la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la Carretera Central, donde se reportó una importante carga vehicular durante las primeras horas del día.

Cierre de la avenida Brasil generó desvíos y confusión entre conductores

Los primeros efectos del operativo comenzaron la noche del lunes 28 de julio, cuando agentes de la División de Tránsito de la PNP instalaron rejas y patrulleros en distintos puntos de la avenida Brasil para restringir el ingreso de vehículos y preparar el corredor por donde se desarrollaría el desfile.

Uno de los principales puntos de control se ubicó en la cuadra 16 de la avenida Brasil, en dirección a Magdalena del Mar, donde efectivos policiales orientaban a los conductores hacia las rutas alternas establecidas.

Durante las primeras horas de la restricción, varios automovilistas llegaron hasta el lugar sin conocer el cierre y debieron realizar vueltas en U para modificar su recorrido.

El cierre de la avenida Brasil obligó a miles de conductores a utilizar rutas alternas, generando una mayor carga vehicular en diversas vías de Lima Metropolitana durante el retorno por Fiestas Patrias. (Foto: Diego Aquino)

La situación también alcanzó a usuarios del transporte público, quienes manifestaron dudas respecto a los desvíos implementados por distintas empresas de transporte.

Durante la noche previa al desfile, únicamente los residentes pudieron ingresar a la zona restringida, previa verificación de su domicilio mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) ante los efectivos policiales.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Mientras tanto, en los alrededores ya se encontraban instalados los estrados destinados a las autoridades e invitados, y numerosos vecinos acudieron para observar los preparativos de uno de los actos centrales por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú.

Retorno del feriado incrementó la congestión en los principales accesos a Lima

Al impacto generado por el cierre de la avenida Brasil se sumó el regreso masivo de vehículos provenientes del sur, norte y centro del país, lo que elevó la congestión en los principales ingresos a la capital.

Mapa de los principales cuellos de botella en los accesos a Lima Metropolitana. (Gráfico elaborado en base a la entrevista con Mario Candia).

La coincidencia entre ambas situaciones concentró una mayor demanda vehicular en corredores alternos y vías de conexión, donde los conductores debieron afrontar tiempos de desplazamiento más prolongados mientras miles de asistentes acudían al tradicional desfile militar.

Las avenidas consideradas como rutas alternas concentraron un mayor flujo vehicular debido a las restricciones aplicadas en la avenida Brasil y al retorno masivo de viajeros a Lima. (Foto: Diego Aquino)

Con el propósito de mantener la circulación y atender cualquier eventualidad, la Policía Nacional del Perú desplegó más de 900 agentes de tránsito, quienes fueron distribuidos en diversos puntos estratégicos para orientar a los conductores y supervisar el cumplimiento del plan de desvíos.

Como complemento, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE, implementará el plan “Transita Seguro con EMAPE”, orientado a mantener la fluidez del tránsito en la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Autopista Ramiro Prialé.

Municipalidad de Lima pone en marcha el plan "Transita Seguro con EMAPE" por Fiestas Patrias. (Foto: difusión de Facebook - Municipalidad de Lima).

El operativo contempla inspectores municipales en puntos críticos, patrullaje permanente, monitoreo mediante 156 cámaras de videovigilancia, retiro inmediato de vehículos averiados mediante grúas y coordinación permanente con la Policía Nacional, la ATU, la Sutrán, el SAMU, los Bomberos y municipalidades distritales.

¿Qué rutas pueden utilizar los conductores para evitar el tráfico?

Mientras continúan las restricciones por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, las autoridades recomiendan a los conductores que aún no han logrado ingresar o salir de Lima planificar con anticipación sus desplazamientos.

El cierre total de la avenida Brasil y de las calles ubicadas en un radio de 100 metros a la redonda permanecerá vigente aproximadamente hasta las 3:00 p. m., o hasta despejar la avenida Brasil mientras se desarman los estrados y demás estructuras instaladas por fiestas patrias, por lo que el tránsito continúa siendo restringido en uno de los principales ejes viales de la ciudad.

Para reducir el impacto en los desplazamientos, la Policía Nacional del Perú recomienda evitar la avenida Brasil y utilizar corredores alternos.

La Municipalidad de Lima presentó un mapa con el esquema de cierres y desvíos vehiculares dispuesto en la avenida Brasil para facilitar el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Imagen: Municipalidad de Lima)

Quienes necesiten movilizarse de norte a sur —y viceversa— pueden utilizar las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry y Alfonso Ugarte. En tanto, para los desplazamientos de este a oeste se recomienda circular por las avenidas Venezuela, Arica, General Vivanco y José Faustino Sánchez Carrión.

Asimismo, las autoridades advirtieron que los principales puntos de congestión por el retorno del feriado continúan concentrándose en la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la Carretera Central, por lo que exhortaron a los conductores a prever mayores tiempos de viaje y mantenerse atentos a las indicaciones del personal policial.

Restringen el tránsito de camiones en la Carretera Central para agilizar el retorno a Lima

Como parte de las medidas para facilitar el regreso de miles de viajeros a la capital, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que este miércoles continúa vigente la restricción temporal para la circulación de vehículos de carga pesada en la Carretera Central.

La medida rige desde las 12:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. de hoy en el tramo comprendido entre el kilómetro 19, en Ñaña (Lima), y el kilómetro 145, en Pucará (Junín), en ambos sentidos de circulación.

La disposición, establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), alcanza a los vehículos de carga con un peso bruto superior a las 3,5 toneladas y tiene como finalidad brindar mayor fluidez al tránsito de los vehículos particulares y del transporte interprovincial que retornan a Lima tras el feriado largo.

La Sutran precisó que los camiones que ya se encuentren circulando dentro del tramo restringido al inicio de la medida dispondrán de un plazo máximo de cinco horas para abandonarlo. Una vez fuera del corredor vial, no podrán volver a ingresar hasta que concluya el horario establecido.

La restricción no comprende a ambulancias, unidades de la Policía Nacional del Perú, compañías de bomberos, grúas ni vehículos destinados a la atención de emergencias o al transporte de ayuda humanitaria, medicamentos, maquinaria y materiales para la rehabilitación de vías.

La medida forma parte del operativo nacional “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026”, mediante el cual la Sutran desplegó 950 inspectores en 23 regiones para ejecutar alrededor de 2.700 acciones de fiscalización en carreteras y terminales terrestres.

Asimismo, la entidad recordó que los usuarios pueden reportar incidencias relacionadas con el servicio de transporte a través del Fiscafono, canal de atención disponible las 24 horas para denunciar irregularidades como exceso de pasajeros, conducción temeraria, incumplimiento de itinerarios o el recojo de pasajeros fuera de terminales autorizados.

La Sutran exhortó finalmente a los viajeros a utilizar únicamente servicios de transporte formal, adquirir sus boletos en terminales autorizados y reportar cualquier irregularidad durante sus desplazamientos, con el objetivo de contribuir a un retorno seguro durante el último día del feriado largo por Fiestas Patrias.