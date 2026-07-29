Por Diego Aquino Pedraza

El cierre de la avenida Brasil por la realización de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar coincidió este martes con el retorno de miles de personas a Lima tras el feriado largo por Fiestas Patrias, escenario que incrementó la carga vehicular tanto en los alrededores del recorrido del desfile como en los principales accesos a la capital.

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