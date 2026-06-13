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Según el plan de desvío, la restricción se ejecutará de manera estricta entre las 07:00 a. m. y las 11:00 a. m. Foto: composición GEC
Según el plan de desvío, la restricción se ejecutará de manera estricta entre las 07:00 a. m. y las 11:00 a. m. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Este domingo 14 de junio, el tramo de la Costa Verde perteneciente al distrito de Chorrillos estará restringido debido al desarrollo de la competencia atlética denominada “Olaya Runners 5K – Edición 2026”. Por ello, la Municipalidad de Chorrillos dispuso un plan de desvío vehicular con el objetivo de evitar el congestionamiento en las vías de acceso hacia los balnearios.

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