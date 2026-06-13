Este domingo 14 de junio, el tramo de la Costa Verde perteneciente al distrito de Chorrillos estará restringido debido al desarrollo de la competencia atlética denominada “Olaya Runners 5K – Edición 2026”. Por ello, la Municipalidad de Chorrillos dispuso un plan de desvío vehicular con el objetivo de evitar el congestionamiento en las vías de acceso hacia los balnearios.

La restricción tendrá una duración de cuatro horas. La reapertura de las vías se realizará inmediatamente después de concluidas las labores de limpieza.

Cierre de la Costa Verde: ¿a qué hora empieza la restricción vehicular?

Según el plan de desvío, la restricción se ejecutará de manera estricta entre las 07:00 a. m. y las 11:00 a. m. No obstante, las actividades logísticas organizadas en la Explanada de la playa Agua Dulce iniciarán desde las 05:00 a. m. con el reparto de los implementos deportivos a los corredores de las categorías juvenil, libre y máster.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, detalló que “los equipos de Transporte y Serenazgo han preparado un plan vial impecable, y que los accesos principales de ingreso y salida del distrito no se verán afectados en absoluto”.

A los largo de la temporada, nuestro país será sede de importantes carreras que reunirán a los mejores competidores del mundo y aquí las repasamos. (Foto: Peru Runners)

“Este domingo no solo corremos por una medalla, corremos por la salud, la disciplina y por ese espíritu de superación que nos une como comunidad. Ver a 14 000 atletas inscritos, listos para tomar la partida, nos llena de orgullo porque demuestra que Chorrillos es la capital del deporte”, agregó.

¿Cuáles son las calles cerradas por la carrera Olaya Runners 5K?

La ruta establecida para los maratonistas comprende ambas vías del circuito de playas, desde la explanada de Agua Dulce. Las zonas donde no se permitirá el paso de vehículos son los siguientes tramos:

El trayecto completo desde la playa Agua Dulce con dirección hacia el acceso de la bajada Tenderini.

El cruce vial comprendido entre el Malecón Grau y la avenida Mariscal Castilla.

La intersección de la avenida Cipriano Rivas con la Prolongación Mariscal Castilla.

¿Qué rutas alternativas pueden utilizar los conductores en Chorrillos?

Para garantizar el flujo de vehículos hacia los distritos de la zona sur y el centro de Lima, las autoridades de transportes habilitaron dos ejes de desvío específicos de acuerdo al sentido de la marcha:

Dirección Lima a Chorrillos: los conductores que avancen por el Circuito de Playas deberán abandonar la vía rápida e ingresar hacia la avenida Malecón Grau, para luego continuar su recorrido con dirección a la avenida Prolongación Huaylas.

Dirección Chorrillos a Lima: los vehículos tendrán que dirigirse por la avenida Prolongación Huaylas hacia la avenida Alejandro Iglesias, o seguir de forma directa por Prolongación Huaylas para retomar el Circuito de Playas fuera del perímetro de la competencia.