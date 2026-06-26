Los servicios Expresos 2, 3 y 5, junto con la ruta regular B, circularán de forma directa por las avenidas Lampa y Emancipación, pero las unidades no realizarán paradas para el ingreso o salida de usuarios. Foto: composición GEC
Los servicios Expresos 2, 3 y 5, junto con la ruta regular B, circularán de forma directa por las avenidas Lampa y Emancipación, pero las unidades no realizarán paradas para el ingreso o salida de usuarios. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Debido al desarrollo de la Marcha del orgullo LGBTI+ por las principales avenidas del Centro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció modificaciones temporales en los itinerarios del sistema integrado de transporte para este sábado 27 de junio. La Policía Nacional del Perú (PNP) procederá al cierre paulatino de calles, lo que obligará a desviar los servicios del Metropolitano, los Corredores Complementarios y las rutas tradicionales.

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