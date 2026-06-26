Debido al desarrollo de la Marcha del orgullo LGBTI+ por las principales avenidas del Centro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció modificaciones temporales en los itinerarios del sistema integrado de transporte para este sábado 27 de junio. La Policía Nacional del Perú (PNP) procederá al cierre paulatino de calles, lo que obligará a desviar los servicios del Metropolitano, los Corredores Complementarios y las rutas tradicionales.

La concentración y movilización iniciará en la avenida La Peruanidad, a la altura del Campo de Marte, y comprenderá las avenidas Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega, antes de retornar a la zona de salida.

A nivel global, el Día del Orgullo es conmemorado mediante marcha alegórica que en Lima se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026. (Fuente: iStock) / CanY71

Metropolitano: desvío y estaciones cerradas

Los cambios en el servicio del Metropolitano se ejecutarán cuando los manifestantes ocupen la avenida Alfonso Ugarte:

Los servicios Expresos 2, 3 y 5, junto con la ruta regular B, circularán de forma directa por las avenidas Lampa y Emancipación, pero las unidades no realizarán paradas para el ingreso o salida de usuarios.

Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España cerrarán temporalmente y no darán atención al público mientras persista la ocupación de la vía.

Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España cerrarán temporalmente y no darán atención al público mientras persista la ocupación de la vía. Foto: ATU

Desvíos en los Corredores Azul y Morado

Los corredores complementarios tendrán las siguientes rutas alternas:

Corredor Azul (Tránsito por Garcilaso de la Vega)

Sentido hacia Miraflores y Barranco: desvío por la avenida Tacna, siguiendo por Nicolás de Piérola, jirón Camaná, Paseo de la República, calle José Díaz y reingreso a la avenida Arequipa.

Sentido hacia el Rímac: circulación por la calle José Díaz, Paseo de la República, jirón Carabaya, Nicolás de Piérola y restablecimiento en la avenida Tacna.

El corredor azul tendrá rutas alternas, de acuerdo al avance de la marcha. Foto: ATU

Corredor Morado (Servicio de la línea 404)

Hacia el distrito de Magdalena: desvío desde la avenida Miguel Grau hacia el Paseo de la República, Alejandro Tirado, Cuba y empalme con la avenida Brasil.

Hacia San Juan de Lurigancho: recorrido por Mariscal Luzuriaga, jirón Huiracocha, avenida Cuba, Alejandro Tirado, Paseo de la República y retorno a Miguel Grau.

La ruta 404 irá por la av. Miguel Grau, Paseo de la República, Alejandro Tirado y Cuba para ingresar a la av. Brasil hacia Magdalena. Foto: ATU

Recorte en la ruta del Aerodirecto y transporte convencional

El servicio especial Aerodirecto Centro, que conecta el Centro de Lima con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tendrá un recorte en su ruta habitual. Las unidades solo llegarán hasta las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo, lugar donde iniciarán el retorno hacia el terminal aéreo por la avenida Óscar R. Benavides.

Por su parte, las empresas de transporte público convencional que cuentan con autorización para operar en Lima Norte y Centro deberán utilizar las vías alternativas. Conforme progrese la marcha, estos buses serán derivados hacia avenidas como el jirón Washington, la avenida Emancipación y la avenida Miguel Grau, bajo las disposiciones de los inspectores de la ATU y el personal policial asignado al evento.

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