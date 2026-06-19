Las festividades por el Día del Padre provocará un crecimiento en la demanda de viajes por aplicativo en Lima, este domingo 21 de junio. De acuerdo con un análisis estadístico realizado por la empresa de movilidad Cabify, la necesidad de traslados privados experimentará un crecimiento del 110% en comparación con un domingo promedio del año.

Este aumento responde directamente a la movilización de cientos de familias hacia zonas residenciales, almuerzos de homenaje y actividades vinculadas al sector entretenimiento . Según las proyecciones, el dinamismo comercial y la concurrencia a locales gastronómicos serán los principales factores de congestionamiento vial en diversas avenidas de la ciudad.

Las reuniones familiares por el Día del Padre impulsan una mayor demanda de servicios de delivery y movilidad. Foto: Composición Gestión/ Gemini.

¿Qué distritos de Lima registrarán el mayor incremento de tráfico vehicular?

La concentración de la oferta de restaurantes, centros comerciales y puntos de reunión familiar generará un impacto desigual en los distritos de la capital. Según el reporte de Cabify, cinco distritos específicos liderarán los índices de congestión y demanda de viajes por aplicativo durante el Día del Padre:

Miraflores: registrará la variación más alta de la ciudad, con una elevación proyectada del 230% en el flujo de viajes.

San Isidro: el movimiento de vehículos en el centro financiero y zonas hoteleras subirá un 190%.

San Martín de Porres: liderará el crecimiento en la zona de Lima Norte con un aumento del 170%.

Santiago de Surco: la circulación de unidades se incrementará en un 150%.

San Borja: mostrará un repunte del 120% en comparación con sus jornadas habituales.

¿Cuáles serán las horas punta para los viajes por aplicativo este domingo?

Según los patrones de movilidad urbana, las salidas comenzarán de manera prematura a partir de las 7:00 a.m. debido a compras de último minuto y visitas matutinas . No obstante, el informe de la empresa de movilidad privada identifica tres bloques horarios críticos donde el tráfico se volverá más complejo:

A las 11:00 a.m.: los desplazamientos motorizados llegarán a duplicar el promedio estándar de la ciudad.

A la 1:00 p.m. (pico principal): coincide con el almuerzo familiar, la demanda subirá hasta un 220%, y provocará que los tiempos de traslado sean hasta un 25% más lentos.

De 5:00 p.m. a 10:00 p.m.: se registrará un segundo repunte de congestión cerca al 190%, impulsado por el retorno a los hogares y salidas recreativas posteriores.

Día del Padre: ¿cómo impactará la oferta gastronómica y el fútbol en los viajes por aplicativo?

La demanda de viajes hacia los establecimientos de comida y los complejos comerciales crecerá un 150% frente a un fin de semana ordinario. Este año, el flujo de usuarios no solo estará motivado por las tradicionales reuniones familiares, sino también por quienes buscarán asistir a las transmisiones de los partidos de fútbol en centros públicos.

Piero Villa, marketplace manager de Cabify Perú, comentó que “las reuniones y festejos familiares tienen un impacto directo en la movilidad de la ciudad, y el Día del Padre no será la excepción. Por ello, recomendamos a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado”.

Ante esta situación, los especialistas sugieren anticipar la solicitud de viajes por aplicativo, examinar minuciosamente la identificación del conductor asignado y el número de placa antes de subir a cualquier unidad, y compartir la ubicación en tiempo real con contactos de confianza.