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Según las proyecciones, el dinamismo comercial y la concurrencia a locales gastronómicos serán los principales factores de congestionamiento vial en diversas avenidas de la ciudad. Foto: composición GEC
Según las proyecciones, el dinamismo comercial y la concurrencia a locales gastronómicos serán los principales factores de congestionamiento vial en diversas avenidas de la ciudad. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Las festividades por el Día del Padre provocará un crecimiento en la demanda de viajes por aplicativo en Lima, este domingo 21 de junio. De acuerdo con un análisis estadístico realizado por la empresa de movilidad Cabify, la necesidad de traslados privados experimentará un crecimiento del 110% en comparación con un domingo promedio del año.

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