Desde el domingo se aplicarán multas por incumplir ‘pico y placa’

Este domingo se inicia la imposición de multas a los vehículos particulares (M1 y N1) que incumplan el plan ‘pico y placa’, puesto en marcha por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el pasado 22 de julio.



De acuerdo con esta disposición, los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Los horarios de restricción son de 6 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m.



Desde este domingo también se integrará un nuevo eje vial (Paseo de la República) a los tres en donde ya se ha venido fiscalizando el cumplimiento de esta medida. La Av. Canadá quedó excluida temporalmente del plan a pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a las interferencias de vías y carriles exclusivos que actualmente existen cerca de la Villa Deportiva Nacional, como parte del desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



—Medidas de control—

Para la labor de fiscalización se han destinado alrededor de 250 agentes de la PNP, así como cerca de 80 cámaras estáticas (con trípode) ubicadas en puntos estratégicos de los ejes viales. Los conductores que incumplan el ‘pico y placa’ serán multados con S/336.



Este Diario constató que algunas páginas de Internet ofertan a los conductores productos como portaplacas con cortinas, stickers, aerosoles de pintura, entre otros, que podrían servir para transgredir la norma y evitar ser captados por las cámaras. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido circular con una placa de rodaje ilegible, sin iluminación o con algún material adherido que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos (falta G60 que se multa con S/336).



Ante este panorama, la policía ha dispuesto que agentes motorizados también hagan uso de cámaras, a fin de seguir al vehículo infractor y registrar correctamente el número de placa. Aunque estas cámaras serán más pequeñas que las estáticas, harán un registro con alta resolución.



Para Alexandre Almeida del Savio, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima y especialista en transporte, el uso de cámaras de última tecnología no garantiza un control efectivo contra estas modalidades para ocultar las placas. “En Chile, por ejemplo, un plan parecido al ‘pico y placa’ generó un mercado ilegal de placas. Las personas van a buscar formas de seguir circulando en los ejes viales. Por eso, es necesario establecer programas de entrenamiento e incrementar la fiscalización, ya que esta será fundamental para el cumplimiento del plan”, indicó.



La urbanista y directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, coincide en que el plan ‘pico y placa’, para que sea efectivo y contribuya a reducir la congestión vehicular, tiene que estar acompañado por un proceso adecuado de fiscalización.



“Me parece bien que se implementen medidas para mejorar el tráfico de Lima, aunque espero que estas tengan un correlato de sanción y de multa [...]. El plan ‘pico y placa’ no busca resolver, sino paliar el problema de fondo. Sin embargo, hay que esperar todavía para ver resultados, ya que la próxima semana recién vuelven a clases los colegios y la subsiguiente hacen lo propio las universidades”, precisó.



—Fotopapeletas—

La Policía de Tránsito no intervendrá a los vehículos infractores en los ejes viales donde se aplica el plan ‘pico y placa’. La estrategia principal será el uso de fotopapeletas. Las imágenes tomadas serán enviadas y descargadas a una base de datos de la PNP, donde se procederá al análisis e identificación de los vehículos infractores. Luego, serán enviadas a las viviendas de los dueños de las unidades unos días después. El Servicio de Administración Tributaria de la MML se encargará del cobro de las multas.

RESTRICCIONES Y EXONERACIONES

► La restricción se aplica a vehículos de categoría M1 (sedán, coupé, hatchback, convertible, station wagon y SUV) y N1 (pick-up y furgón).



► Los vehículos de emergencia, oficiales, policiales y diplomáticos están exonerados.



► Los vehículos que trasladan a personas con discapacidad severa (inscritas en el Conadis) también quedarán exentos del ‘pico y placa’.