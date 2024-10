“Hace tres años había la Línea Amarilla (Corredor Amarrillo) y, en el marco en el cual se sacó este contrato de concesión, no se permitía darle subsidios para compensar la pérdida de ingresos que tenía. Ahora, hemos publicado este decreto legislativo que nos permite implementar eso y vamos a relanzar la Línea Amarilla (Corredor Amarrillo), así como varios corredores más”, declaró el integrante del Gabinete Ministerial.

“Vamos a preparar el reglamento de la norma y después vamos a hacer el proceso de convocatoria para las empresas de transporte urbano. Esta convocatoria la vamos a iniciar este año y a lo largo del próximo año vamos a tener el proceso de adjudicación, y luego vendrá el contrato de los corredores″, expresó el titular del MTC.

La norma a la que alude el ministro es el decreto legislativo N.°1678, emitido el último sabado, el cual “tiene por objeto establecer medidas que garanticen la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, así como la sostenibilidad económica y financiera de los contratos de concesión de dichos corredores”. Es decir, se aprueba el otorgamiento de subsidios a los operadores de los Corredores Complementarios y así evitar que dejen de funcionar.

El último sábado, el Gobierno emitió un decreto legislativo para garantizar la continuidad del servicio de transporte en los Corredores Complementarios.





Cómo se aplicará un eventual subsidio a los Corredores Complementarios





Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), explicó a El Comercio que el mencionado decreto legislativo representa un marco legal para el otorgamiento de subsidio por parte de las autoridades en caso los concesionarios no alcancen “el punto de equilibrio”.

Justamente, el Corredor Amarillo dejó de circular en medio de una crisis económica y desacuerdos con las autoridades respecto a un apoyo económico. El servicio comenzó operaciones en el 2018 y fue suspendido en abril del 2023. En un inicio la ruta era desde San Martín de Porres hasta Surco, para luego ampliar su cobertura desde el Callao hasta Villa El Salvador, pero no fue sostenible en el tiempo.

Por ello, Mendoza remarcó que se firmarán adendas para realizar cambios a los contratos de concesión, tal como lo exigía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Enfatizó que las subvenciones otorgadas durante la pandemia del COVID-19 solo fueron excepcionales.

“Al amparo de este decreto legislativo 1678, que establece un marco legal, va a permitir generar unas adendas estructurales al contrato de concesión de los Corredores Complementarios y eso va a permitir viabilizar la implementación del Corredor Amarillo, que se dejó sin efecto, se suspendió, y ahora se piensa relanzar y además fortalecer los corredores complementarios existentes, pero, asimismo, generar nuevas oportunidades y que se puedan seguir abriendo Corredores Complementarios en las principales vías”, manifestó.

“Los Corredores Complementarios siempre han tenido problemas porque no se ha llegado al punto de equilibrio. En la licitación cada concesionario presenta un sobre económico y hay una tarifa que se debe pagar por kilómetro recorrido y por el número de pasajeros que uno lleva, es una fórmula que, bajo esa línea, debe pagarse al concesionario”, agregó.

Mendoza enfatizó que la nueva norma establece la aplicación de una “contabilidad regulatoria”, lo que implica una transparencia en el registro de ingresos y egresos de los concesionarios a fin de que se puedan acceder a una eventual subvención económica, pero aclaró que será aplicada al usuario y no al operador.

“Esta contabilidad regulatoria va a permitir que el concedente pueda calificar qué costos pasan bajo un precio de mercado. Eso va a transparentar la información, pero eso implica de que el concedente va a trabajar para que el servicio sea sostenible, de que si los costos no son cubiertos por los ingresos, se tendría que incrementar la tarifa al usuario, pero como un servicio de transporte eficiente siempre tiene subsidio, como ocurre en cualquier sistema integrado de transporte en el mundo, acá se piensa hacer lo mismo, es decir (aplicarla) al usuario, a fin de que no se le ponga una tarifa elevada que no pueda cubrir”, detalló.

Respecto a la posibilidad de implementar nuevos Corredores complementarios, el representante de la ACTU explicó que con el MTC han acordado la instalación de una mesa de trabajo que aborde la aprobación de un plan regulador de rutas, que incluiría la creación de más corredores viales. Consideró factible que las avenidas Universitaria y Angamos, por ejemplo, alberguen nuevos sistemas viales.

Plantean culminar proceso de licitación de los Corredores Complementarios

Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, destacó la norma que garantiza el servicio de transporte en los Corredores Complementarios, ya que eso permite modificar los contratos de concesión e incluir el tema del subsidio.

“Hasta hace poco, ya lo acaban de modificar, los contratos de concesión en el transporte decían que deben ser autosostenibles económicamente, quiere decir que con lo que cobran en las tarifas debían cubrir todos sus costos y tener utilidad, lo cual es imposible”, explicó a El Comercio.

“El transporte público en todas partes del mundo está subsidiado, menos en el Perú, salvo la Línea 1 del Metro de Lima, que debería costar 4 soles el pasaje, pero vale S/ 1.5 porque está subsidiado”, agregó.

Además, planteó completar el proceso de licitación de los Corredores Complementarios, como las rutas alimentadoras, ya que se inició en la gestión de Susana Villarán, pero no avanzó durante la administración de Luis Castañeda Lossio.

“Básicamente el problema está en que, al no completarse la licitación de todos los paquetes, evidentemente la cobertura de todo lo que debiera ser, solamente los Corredores Complementarios tiene un 2 a 3% de los viajes totales que se realizan en Lima”, argumentó.

Flórez consideró que, para optimizar el funcionamiento de los Corredores Complementarios, se tiene garantizar a los concesionarios la exclusividad de las rutas para evitar la competencia desleal.

Piden no solo enfocarse en los Corredores Complementarios

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, resaltó que hayan llegado a un acuerdo los representantes del Gobierno y los concesionarios, pero consideró que esto debe a llevar a aplicar algunos cambios en el funcionamiento de los Corredores Complementarios, pues aseguró que actualmente no circulan los 5 mil buses que estaban contemplados en un inicio.

Además, recordó que el proyecto fue implementado en la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán sin que se cumplan las condiciones que garanticen un servicio adecuado. Por ello, consideró que las medidas que se podrían aplicar al Corredor Amarillo no tendrían mucho impacto, por lo que apostó por la implementación del sistema integrado de transporte, para cual se necesitan 14 mil buses de más de 9 metros.

“Los cinco corredores complementarios, si analizamos desde un principio, se han implementado de forma apresurada sin que las condiciones estén dadas, no tenían vehículos propios, no había patio de maniobras, los conductores no habían sido capacitados, no había recaudador electrónico. En el tiempo de (la exalcaldesa Susana) Villarán se implementó ese sistema sin que se cumplan esas condiciones”, señaló el especialista a El Comercio.

“Hay un plan regulador que ya está siendo concluido por la ATU, y otro plan que es plan de movilidad urbana, que también está concluyendo una consultora americana canadiense, estos dos documentos son fundamentales para iniciar el cambio al sistema integrado de transporte. De modo que no es solamente cuestión de atender a dos rutas, el Amarillo y el Verde que faltan, sino el tema de fondo, ya que la solución de mejorar el funcionamiento del corredor Amarillo no es la solución definitiva, ya que significa muy poco ese corredor. Lo que tiene que hacer el ministro es implementar el sistema integrado de transporte en toda la ciudad de Lima”, añadió.

La ATU y los alcances del decreto legislativo N°1678

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que, al amparo del decreto legislativo N°1678, podrá incidir en la regulación de las tarifas en los Corredores Complementarios a través de una contabilidad regulatoria, lo cual permitirá maximizar sus costos operativos en beneficio de usuarios del transporte.

Además, indicó que podrá suscribir y ejecutar acuerdos de pago de obligaciones, incluso de indemnizaciones, derivadas de acuerdos de trato directo, conforme a lo establecido en los respectivos contratos y el marco legal vigente.

La ATU detalló que el MTC y MEF diseñarán los mecanismos de subsidio a favor de los operadores del servicio de transporte y que se promoverá el uso de vehículos eléctricos en los Corredores Complementarios.

“Dicho decreto legislativo señala que con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los servicios de transporte terrestre de personas que se orienten hacia la movilidad dentro de un Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobarán, en el plazo de 90 días calendario desde la entrada en vigencia de la presente ley, las políticas y planes de subsidio a favor de estos servicios, privilegiando a los sectores más vulnerables de la colectividad”, remarcó.

“La norma establece la promoción de la electromovilidad en los Corredores Complementarios. Al respecto, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto legislativo, la ATU aprobará el inicio de las acciones necesarias para el desarrollo de corredores complementarios con flota eléctrica, conforme a las necesidades de su plan regulador de rutas”, indicó.