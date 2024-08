El común denominador de la mayoría de estos casos es la negligencia de los conductores: son siniestros que pudieron evitarse.

Mientras se escribían estas líneas, habían cinco kilómetros de cola ininterrumpida de vehículos varados en Lurín y los cuerpos de cuatro pasajeros fallecidos en un bus de transporte de personal de la empresa Roman Tours. También hay al menos 22 heridos, varios de ellos con fracturas expuestas y traumatismos cerebrales que al cierre de este informe seguían en estado grave.

En Lurín, un bus de Roman Tours se volcó, dejando 4 muertos y 22 heridos graves.

El despiste ocurrió a las 6:30 a.m. del jueves 1 de agosto a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana Sur. Fuentes de la comisaría de Lurín informaron que la causa del accidente fue el cansancio del conductor por la falta de control de sueño por parte de la empresa. Al parecer, este se quedó dormido brevemente, lo que hizo que el bus acelerara demasiado y finalmente se volcara. El conductor, identificado como Nilson Aular Rodríguez, un ciudadano venezolano, recibió atención médica y ha sido arrestado mientras se le investiga por homicidio culposo.

La crisis del transporte en el Perú cobra más vidas cada semana. Negligencia y exceso de velocidad son comunes.

La campaña #notepases de El Comercio indagó en el historial de sanciones que ha recibo el bus de Roman Tours de placa CCI-600, pero también otras unidades de la flota de la empresa. Los resultados son indignantes.

Velocidad fatal y multas ignoradas

Solo el bus siniestrado en Lurín de placa CCI600 registra tres papeletas sin pagar por la infracción M20 por exceso de velocidad según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El autobús accidentado en Lurín este jueves 1 de agosto ya había sido multado en mayo de 2023 por conducir a 92 km/h en el Puente Morro, que conecta los distritos de Santa Anita y El Agustino, donde el límite de velocidad es de 80 km/h.

En mayo del 2023, circuló a 92 km/h por el Puente Morro, que conecta a los distritos de Santa Anita con El Agustino, donde el límite es de 80 km/h. El 8 y el 19 de abril de ese mismo año, en dos oportunidades, se movilizó por el Puente Ramiro Prialé a 87 km/h cuando el límite es de 80 km/h.

El caso de la unidad de placa CCI-600 no es aislado. La empresa Roman Tours tiene un impresionante récord de infracciones por exceso de velocidad. La flota de buses de esta compañía recibió 101 papeletas por exceso de velocidad recibió la empresa cuyo bus volcó en Lurín desde el 2023 y 203 papeletas por exceso de velocidad en 2 años (desde agosto del 2022), según el ranking de papeletas por velocidad de la Sutrán

El Comercio se comunicó con la empresa Roman Tours por medio de sus teléfonos registrados en sus canales oficiales. Un vocero que no se identificó respondió nuestra lalmada pero eligió no dar dsus descargos por “todo está en investigación”.

El Comercio halló al menos 200 papeletas como esta en el ranking de empresas infractoras por exceso de velocidad que elabora Sutrán, impuestas entre julio del 2022 y julio del 2024. En promedio, 8 papeletas por velocidad al mes recibe esta empresa

“Este tipo de hechos, independientemente de la responsabilidad penal que recae sobre el conductor, y que recurrentemente se vienen presentando, tiene un común denominador: la indiferencia y silencio de las autoridades, que tienen la obligación y el deber de revertir la situación. Llama la atención que, la SUTRAN emita el acostumbrado comunicado, pero esta vez tratando de evadir su responsabilidad, subliminalmente exprese que la autorización la dio el MTC y que el vehículo tenía “todo en regla”, no obstante que ahora se conoce de las múltiples papeletas por exceso de velocidad. Es evidente que la SUTRAN no controló el paso del vehículo puesto que no brinda ningún tipo de información (situación de la empresa, servicio que cubría, situación laboral del conductor, etc). Para el gobierno, no existe política de estado para la seguridad vial (pese a que en junio del 2023 fue anunciada con bombos y platillos). Se requiere actuar decididamente sobre los componentes del tránsito y sus variables. Queda demostrado nuevamente que, la vida de las personas no le interesa al Estado, lo cual resulta sintomático si en las 5 horas del discurso de la mandataria, no tocó ni por casualidad el tema. La pregunta final y trágica, como todos los años, es: ¿se batirá nuevamente el récord de víctimas por accidentes de tránsito este año? Todo apunta a que sí”, sostiene el coronel (r) Franklin Barreto, ex jefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP.