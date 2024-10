El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Poder Ejecutivo elabora una norma para restringir el número de ocupantes de una moto lineal, pero solo en las zonas declaradas en emergencia, esto con el fin de reducir los índices de criminalidad. Incluso aseguró que tal restricción tuvo un impacto en el índice de criminalidad cuando se aplicó en Colombia.

“Estamos trabajando, estamos cerrando la redacción de un decreto supremo a efectos del desplazamiento de las motos lineales con un solo pasajero en situaciones de emergencia. Cuando se declare el estado de emergencia en una zona, pues se podrá habilitar esta situación. En estos momentos estamos en estado de emergencia, así que estamos evaluando justamente sacar un decreto supremo en ese sentido, que permita, restringiendo los derechos que la Constitución permite en el marco de un estado de emergencia, que las motos no operen con más de un solo conductor y que podamos fiscalizar eso, y ver cómo así ayudamos a detectar a quienes puedan estar cometiendo delitos utilizando un segundo pasajero en la moto”, manifestó Pérez Reyes en conferencia de prensa.

“Hemos analizado la medida en otros países, particularmente en Colombia, y cuando se ha hecho la restricción más fuerte de una sola persona por moto, en esa zona se ha reducido en una forma importante el nivel de criminalidad”, agregó.

Esta propuesta del gobierno de Dina Boluarte no resulta nueva, pues el régimen de Pedro Castillo también aprobó en el Consejo de Ministros, en febrero del 2022, el proyecto de ley que prohíbe a dos personas viajar en una misma moto lineal. El entonces ministro del Interior, Alfonso Chávarry, explicó que la iniciativa legislativa que se enviaría al Congreso también prohibía portar armas de fuego a los que viajen en moto, incluso en caso tengan licencia de Sucamec.

El Gobierno de Pedro Castillo presentó, e febrero del 2022, un proyecto al Congreso para prohibir que dos personas viajen en una misma moto.





Cinco municipios ya aprobaron ordenanza para restringir viaje de dos personas en moto

Por lo pronto, la iniciativa para prohibir el desplazamiento de dos personas ya se convirtió en ordenanza en cinco municipalidades: Independencia, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y San Martín de Porres, y el número puede seguir creciendo, ya que los burgomaestres de Miraflores, La Victoria, Breña, Los Olivos, El Rímac, entre otros, también se han mostrado a favor de la norma.

Los municipios de Puente Piedra, Ancón y Puente Piedra informaron de la publicación de las ordenanzas que prohíben que dos personas viajen en una moto.

“Se ha identificado un aumento de delitos perpetrados por individuos en motocicleta y lo que se busca es poner límites a los extorsionadores, raqueteros y sicarios”, afirmó el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, para sustentar la norma.

Incluso, el tema ya llegó al Congreso de la República, pues la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, anunció, durante una reunión con un grupo de alcaldes de Lima Metropolitana, que pedirá que se priorice, en el próximo pleno sobre seguridad ciudadana, el debate del proyecto sobre la restricción en el número de ocupantes de una moto.

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, se reunió con un grupo de alcaldes para analizar el tema de la prohibición de que dos personas viajen en una moto. (Foto: @patty_juarez_/X)

“Vamos a proponer priorizar en este pleno que se debata este tema de las motos. Es un tema crucial, importante, y luego vamos a priorizar todos los proyectos de ley que tengan que ver con municipalidades”, manifestó Juárez.

“Hay varios proyectos que se han presentado para regular el uso de las motos. Están los proyectos de ley presentados, tiene que emitirse un dictamen en las comisiones, algunos de ellos están en Descentralización, otros están en Defensa, y una vez emitido el dictamen tenemos que ir al pleno en materia de seguridad ciudadana que el presidente del Congreso ha anunciado hace tiempo. Es un tema que ayudaría sustancialmente al combate contra la criminalidad”, manifestó.

En medio de las propuestas, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó que planteará que el número del documento nacional de identidad (DNI) de los motociclistas sea colocado en los cascos a fin de identificar a sus ocupantes, como medida para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Anteriormente, comunas como las de Miraflores, San Isidro y San Borja habían emitido ordenanzas para regular las operaciones de los motociclistas que realizan el servicio de delivery en sus jurisdicciones, lo que incluía en algunos casos un empadronamiento voluntario, pero Indecopi consideró que constituía una barrera burocrática.

Miraflores planteó el empadronamiento de conductores y uso de GPS en sus vehículos como requisitos para brindar servicio de delivery en motos | Foto: Municipalidad de Miraflores

A continuación la posición de los alcaldes

San Isidro realiza operativos continuos para intervenir a motociclistas

Si bien no tiene en camino alguna ordenanza que regule el tema de las motos, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, se mostró de acuerdo con restringir la circulación de motocicletas con dos pasajeros a bordo, como una medida para combatir la inseguridad ciudadana.

Propuso que esta medida sea aplicada de manera temporal y a nivel de toda Lima Metropolitana, y no solo en los distritos que hayan sido declarados en situación de estado de Emergencia, pues consideró que esta medida no funcionará ni obtendrá resultados positivos si se insiste en ser aplicada solo en algunos distritos y no de manera integral.

No obstante, indicó que su municipio, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realiza operativos diarios de control de conductores de toda motocicleta lineal con 2 pasajeros.

A través de estas intervenciones inopinadas en diversos puntos del distrito, se busca confirmar que los conductores de motos lineales cuenten con sus documentos en regla, el uso obligatorio de cascos, con licencia de conducir, SOAT y tarjeta de propiedad.

Los conductores que cometan estas faltas son multados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito o en su defecto, y de ser necesario, son trasladados a las dependencias policiales del distrito.

San Isidro realiza operativos de control a los motociclistas en varios puntos de su jurisdicción.

Además, la alcaldesa de San Isidro expresó su disconformidad con el fallo de Indecopi que declaró barrera burocrática varios aspectos de la ordenanza municipal que regulaba el desplazamiento de motocicletas en el distrito.

“Los principios de orden, control y seguridad se han visto nuevamente vulnerados con esta decisión de Indecopi, que una vez más demuestra encontrarse ajena a la realidad del país. Es evidente que existe un vacío normativo nacional que regule el servicio de deliverys, lo que genera un desorden y descontrol en las calles, pero sobre todo un espacio para el aprovechamiento de la delincuencia. Con esta decisión nos dejan a las municipalidades limitadas, una vez más, en nuestra función fiscalizadora”, manifestó.

Miraflores espera que el Congreso apruebe ley

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, remarcó que la iniciativa para prohibir que dos personas se desplacen en una moto fue planteada en la gestión de Luis Molina, su antecesor, pero consideró que le corresponde al Congreso aprobar una ley que regule el tema.

“Se hizo una propuesta desde la gestión anterior, pero se malinterpretó pensando que iba a afectar a todos, incluyendo los que usan motos por recreación o son padres con hijos o esposa. Se tienen que hacer excepciones, pero ante la realidad actual pensamos que la prohibición tiene que venir a través de una ley del Congreso, porque las municipalidades tenemos la oposición de Indecopi, que en el caso de Miraflores determinó que era barrera burocrática una norma que dimos para empadronar a los deliverys, pese a que se hacía de forma voluntaria”, indicó.

Carlos Canales es el alcalde de Miraflores.

“Pedimos encarecidamente que se impulse la ley para restringir que dos personas adultas transiten en motocicletas. Los alcaldes vamos a respaldar esta iniciativa y haremos los esfuerzos para que las molestias sean menores para quienes usan este vehículo como medio de trabajo o esparcimiento. Pero se debe priorizar el fin mayor que es garantizar la tranquilidad pública”, comentó la autoridad miraflorina.

Canales Anchorena agregó que se deben establecer excepciones para el tránsito -por ejemplo- de policías, bomberos, periodistas o padres con menores de edad; y también hacer obligatorio que los conductores luzcan el número de placa vehicular en cascos o chalecos. “Este es un pedido sencillo que une a muchos alcaldes porque debemos entender el momento de gravedad que atraviesa el país por culpa de la delincuencia”, enfatizó.

Motociclistas rechazan prohibición

Como era de esperarse, las asociaciones de motociclistas han mostrado su rechazo a las normas para regular el número de ocupantes en un vehículo menor. José Luis Huamán, presidente de la Asociación Motociclistas Unidos del Perú, indicó que dicha prohibición hará que los delincuentes se vuelvan más duchos en su forma de usar la moto para robar, ya que se movilizarán sin acompañantes cuando pretendan asaltar, incluso señaló que los hampones podrían optar por usar otro tipo de unidad para asaltar, por lo que intuyó que el problema de los robos continuará.

En el fondo, según dijo, los verdaderos perjudicados serán las personas que usan una motocicleta por un tema de necesidad. No obstante, recordó que años atrás también se presentaron iniciativas similares, pero que no se concretaron.

“No soluciona que se acabe la delincuencia, solamente está aparentando que con este vehículo se estén cometiendo los actos delictivos o de la modalidad de ir dos en moto, pero no soluciona el problema. Al imponer una prohibición, el daño que se está haciendo es a aquellos que por necesidad sí se trasladan en una motocicleta, ya que la moto es un vehículo que generalmente se usa en nuestro país por necesidad, no es un tema que lo hacen por recreación o por otros motivos sin importancia, sino por necesidad”, mencionó Huamán.

“No solamente se está restringiendo que podamos circular en el transporte que se tiene para dos personas, sino que también se nos está imponiendo una multa y hasta una retención de vehículo”, añadió.

“Lo que están haciendo al final con esta medida es que el delincuente se vuelva más diestro en utilizar la moto, ahora van a ser más especialistas en robar o asaltar en una moto sin necesidad de contar con un pasajero, como ya lo vienen haciendo algunos cuando roban celulares, pues arranchan manejando”, enfatizó.

Huamán indicó que solicitaron a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que interpongan acciones de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que restringen el número de ocupantes en una moto.

“Los afectados pueden recurrir al Tribunal Constitucional”

Ernesto Álvarez Miranda, exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, considera que las ordenanzas aprobadas por los distritos son inconstitucionales al restringir el libre tránsito en sus jurisdicciones. Remarcó que las personas afectadas pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional, Indecopi o el Poder Judicial, a través de una demanda de amparo, para dejar sin efecto dichas normas.

Ernesto Álvarez fue presidente del Tribunal Constitucional. / ROBERTO CACERES

“Toda limitación de un derecho fundamental requiere de una ley, no puede ser efectuada por una ordenanza o una resolución del distrito. Eso no obedece sino a una posición política para luego decir que las autoridades del Estado no han permitido ejecutar lo que alcalde, escuchando la voz del pueblo, había determinado”, enfatizó Álvarez Miranda.

“La Constitución establece que cualquier limitación a un derecho fundamental como es el libre tránsito solo se puede limitar mediante una ley del Congreso, ya que los derechos fundamentales tienen una especial protección no solamente por la Constitución sino por instrumentos internacionales”, indicó Álvarez Miranda en diálogo con El Comercio.

“El problema también para los que promuevan este proyecto es que no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional porque cualquier medida de intervención sobre la libertad tiene que ser estudiada en cuanto a la necesidad de la medida, en cuanto a su idoneidad y en cuanto a su proporcionalidad”, añadió.

Policía aclara que le corresponde a los municipios fiscalizar cumplimiento de ordenanza

El coronel PNP Antonio La Madrid, jefe de la División Policial Norte 2, remarcó que la ordenanza de la Municipalidad de Independencia que prohíbe que dos personas se desplacen en una moto solo debe ser fiscalizada por los inspectores municipales, ya que los agentes policiales no tienen competencia.

“Nosotros como personal policial no tenemos competencia en el cumplimiento de esa ordenanza municipal, para ello están sus inspectores de la municipalidad, los mismos que actuarán con sus atribuciones, conforme lo establece la ley”, manifestó el oficial PNP.

“Esta es una ordenanza municipal, la misma que dispone que dos personas en una motocicleta serán intervenidas. Si es que se constata eso, personal de Fiscalización, los inspectores procederán de acuerdo con sus atribuciones porque esa es una situación netamente municipal”, añadió.

“Según la ordenanza municipal, implica una multa, eso es netamente (ámbito de) la Municipalidad Distrital de Independencia”, finalizó.

Medida ya fracasó en Colombia, aseguran

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) indicó que la norma aprobada por los municipios ya fue experimentada en Colombia y que, según dijo, resultó siendo un fracaso para reducir la criminalidad. También pidió tomar en cuenta que la moto representa el principal medio de transporte en varias zonas del país.

“La Asociación Automotriz del Perú expresa su firme rechazo a la propuesta de prohibir que dos personas viajen en una motocicleta, ya esta medida vulnera el derecho fundamental del libre tránsito de muchos motociclistas. Una experiencia similar en Colombia demostró que restricciones de este tipo han fracasado en reducir la criminalidad y han sido levantadas por su ineficacia”, indicó al AAP.

“Entendemos que circunstancias críticas pueden ameritar medidas extremas, sin embargo, no deberíamos aplicar medidas de comprobada ineficacia que afectarían la movilidad diaria la movilidad diaria de millones de peruanas y peruanos que utilizan la motocicleta para su desplazamiento. Recordemos que un 20% de los hogares en zonas rurales y un 13.7% a nivel nacional dependen de las motocicletas como su principal medio de transporte”, agregó.