Resumen

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Largas filas de vehículos quedaron estacionadas por más de una hora en ambos sentidos de esta importante vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Caos vehicular en SJM
  • Largas filas de vehículos quedaron estacionadas por más de una hora en ambos sentidos de esta importante vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Largas filas de vehículos quedaron estacionadas por más de una hora en ambos sentidos de esta importante vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Largas filas de vehículos quedaron estacionadas por más de una hora en ambos sentidos de esta importante vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • A pesar del intenso congestionamiento vehicular, el grupo de policías que arribó en moto no colaboró en la liberación de la vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    A pesar del intenso congestionamiento vehicular, el grupo de policías que arribó en moto no colaboró en la liberación de la vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    A pesar del intenso congestionamiento vehicular, el grupo de policías que arribó en moto no colaboró en la liberación de la vía en San Juan de Miraflores. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • En medio de la intensa congestión durante las Elecciones Generales 2026, una pareja cruzó temerariamente la pista cargando el triciclo de su pequeña hija, sorteando los vehículos. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    En medio de la intensa congestión durante las Elecciones Generales 2026, una pareja cruzó temerariamente la pista cargando el triciclo de su pequeña hija, sorteando los vehículos. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    En medio de la intensa congestión durante las Elecciones Generales 2026, una pareja cruzó temerariamente la pista cargando el triciclo de su pequeña hija, sorteando los vehículos. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Los agentes policiales, a bordo de sus motos, sortearon los vehículos detenidos sin colaborar en la liberación del tránsito. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Los agentes policiales, a bordo de sus motos, sortearon los vehículos detenidos sin colaborar en la liberación del tránsito. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Los agentes policiales, a bordo de sus motos, sortearon los vehículos detenidos sin colaborar en la liberación del tránsito. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Buses y autos se cruzaban entre sí, agravando el estancamiento de esta congestión, que duró más de una hora. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Buses y autos se cruzaban entre sí, agravando el estancamiento de esta congestión, que duró más de una hora. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Buses y autos se cruzaban entre sí, agravando el estancamiento de esta congestión, que duró más de una hora. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Aunque llegaron a bordo de motos, los agentes de la PNP también quedaron atrapados en el tráfico por un momento. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Aunque llegaron a bordo de motos, los agentes de la PNP también quedaron atrapados en el tráfico por un momento. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Aunque llegaron a bordo de motos, los agentes de la PNP también quedaron atrapados en el tráfico por un momento. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Buses y autos se cruzaban entre sí, agravando el estancamiento de esta congestión, que duró más de una hora. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Buses y autos se cruzaban entre sí, agravando el estancamiento de esta congestión, que duró más de una hora. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Buses y autos se cruzaban entre sí, agravando el estancamiento de esta congestión, que duró más de una hora. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por Redacción EC

Este domingo 12 de abril, durante las Elecciones Generales 2026, San Juan de Miraflores vivió una tarde marcada por un intenso caos vehicular que paralizó las principales vías del distrito durante varias horas.

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