Este domingo 12 de abril, durante las Elecciones Generales 2026, San Juan de Miraflores vivió una tarde marcada por un intenso caos vehicular que paralizó las principales vías del distrito durante varias horas.

Las largas filas de autos, que se extendieron por más de una hora, dejaron a miles de conductores atrapados, mientras que los agentes de la Policía Nacional, a bordo de sus motos, no lograron aliviar la situación.

La congestión empeoró cuando buses y autos comenzaron a cruzarse, bloqueando el paso y aumentando el estancamiento bajo un intenso calor, lo que obligó a miles de votantes a sortear los vehículos mientras continuaban a pie.

Esta situación se sumó al malestar de los electores, ya que desde temprano se reportaron demoras en la instalación de las mesas de votación por retrasos logísticos, responsabilidad de la empresa Galaga, según informó la ONPE.

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Flash electoral 2026: ¿Qué candidato tuvo el mayor porcentaje de votos a boca de urna?

Tras varias horas de jornada democrática, marcada por controversias debido al cierre de 15 locales de votación que privaron a más de 63.000 electores de su derecho al sufragio por errores logísticos en el traslado del material electoral, se definió al virtual ganador.

De acuerdo con Datum Internacional, Fujimori lidera las elecciones con el 16,5%, seguida por López Aliaga (12,8%). Luego, estaría Jorge Nieto (11,6%) y Ricardo Belmont (10,5%) ocupando el tercer y cuarto lugar, mientras que Roberto Sánchez (10%), Alfonso López Chau (8,6%) y Carlos Álvarez (7,1%) completan los primeros siete.

El flash electoral de Datum revela un panorama intrigante para las elecciones generales 2026 en Perú. Con Keiko Fujimori liderando con 16,5% y Rafael López Aliaga a la zaga con 12,8%. ¿Qué significan estos números para una posible segunda vuelta?

La votación, iniciada a las 7 a. m., se extendió hasta las 6 p. m. por demoras en la instalación de mesas y material electoral.