El martes 4 de noviembre se desarrollará un nuevo paro de transportistas formales en rechazo a la ola de asesinatos contra choferes y ataques a buses. Esto implicará que más 8 mil buses pertenecientes a cerca de 300 empresas de transporte urbano de Lima y Callao no saldrán a circular por las calles de la capital , tal como ocurrió el pasado 6 de octubre, informó Martín Ojeda, dirigente del gremio Transportistas Unidos, a El Comercio.

¿Cuáles son las empresas y líneas de transportes que acatarán el paro?

El dirigente explicó que el paro del martes 4 de noviembre implicará “un apagado de motores” y un desplazamiento de buses que partirán desde diversos puntos de Lima desde las 6 de la mañana. En el caso del norte, las unidades se movilizarán desde Carabayllo, mientras que en la zona centro los vehículos partirán desde la Carretera Central. En los conos sur y este, los buses iniciarán su recorrido en vacío desde Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, respectivamente.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ojeda aclaró que se trata de una movilización pacífica y que no habrá bloqueo de vías o cierre de carriles, ya que el objetivo es llegar y concentrarse en la zona de Acho, en el límite del Cercado de Lima y el Rímac. Descartó que los transportistas pretendan arribar hasta el Congreso o Palacio de Gobierno.

Martín Ojeda Trujillo, vocero del gremio Transportistas Unidos. (Foto: Difusión)

Entre las empresas de transporte que paralizarán sus labores el 4 de noviembre están Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, la Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50, Santa Cruz, entre otras. Esto implicará que, en Lima norte, se sienta la falta de servicio de transporte público en avenidas principales como Universitaria, Túpac Amaru, Panamericana Norte, mientras que, en el sur, las vías como Pastor Sevilla, Defensores del Morro (conocida como Huaylas), Panamericana Sur, Camino Real, entre otras, serían las afectadas por el paro.

En el caso del Callao, Ojeda indicó que un grupo de empresarios de transporte y de representantes de choferes se han comprometido a sumarse a la paralización. Advirtió que algunos “caudillos” de gremios de transportistas “sin mucha representación” han tratado de “desinflar” el paro.

¿Cuál es el motivo del paro de transportistas del 4 de noviembre?

Martín Ojeda explicó que la protesta busca el cumplimiento de los acuerdos que se establecieron con el Gobierno de Dina Boluarte el 9 de octubre y que fueron ratificados por el presidente de la República, José Jerí, y los demás gremios el 11 de octubre. Aseguró que ninguno de los puntos se ha concretado.

Además, resaltó que, desde la paralización del 6 de octubre, los extorsionadores han asesinado en Lima a cinco conductores de transporte público.

SABADO 19 DE JULIO DEL 2025: Conductor de bus de la empresa JC que cubre la ruta de Carabayllo - San Miguel muere tras ser baleado por falso pasajero en el distrito de Los Olivos. Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec / Fernando Sangama

El dirigente aclaró que el paro de transportistas se realizará de todas maneras, pese a que ha tenido varias reuniones con funcionarios de los ministerios del Interior y de Transportes y Comunicaciones, y que el Gobierno creará un grupo policial especializado y operativo contra las extorsiones.

Un sector de transportistas no acatará el paro

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, anunció que ocho gremios de transportistas no acatarán el paro del 4 de noviembre y que ese grupo representa, según dijo, “más del 60% de las empresas de transporte” en Lima y Callao.

Dijo que espera que los trabajadores de las empresas que se plegarán al paro no cometan actos vandálicos contra las unidades que sí saldrán a circular y que las autoridades garanticen la seguridad en las vías.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano.

Explicó que no se sumarán a la paralización porque considera que el nuevo Gobierno tiene pocas semanas de gestión y que ha visto en ese tiempo “respuestas positivas” ante las propuestas, así como “liderazgo y voluntad política” para promulgar leyes contra las extorsiones.

“Hemos percibido algunos cambios, como el liderazgo que se está viendo, la voluntad política para resolver las cosas y las diversas reuniones que están teniendo con los gremios en general, por lo que consideramos prudente, responsable, y necesario de darle tiempo a los gobernantes para que puedan ejecutar todas las propuestas que se han hecho”, afirmó Héctor Vargas.