El miércoles, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se reunió con varios representantes de los gremios que amenazaban con acatar un paro indefinido para los próximos días. Parte de lo anunciado por el titular del MTC fue la reorganización de entidades fiscalizadoras como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán).

El Comercio pudo acceder a un audio grabado durante la reunión que tuvo entre sus asistentes al dueño de la empresa Orión, Wilfredo Chávez, también llamado José López Vidal. Como se conoce, esta empresa, que ahora funciona bajo el nombre de HRE u Olrex, es la responsable de varios choques, atropellos y otros accidentes de tránsito. A continuación, los extractos en los que el ministro Juan Silva negocia la salida de la jefa de la ATU, María Jara y otros posibles cambios en la institución.

Desde el 1:40 hasta el 2:00, el ministro habla sobre la reestructuración de la ATU como respuesta a la queja de los transportistas ante los recortes de rutas “sin sustento”. “En el curso que tuvimos en Iquitos [en octubre], declaramos en reorganización la ATU y la Sutrán. Eso está en camino, ya la norma está elaborándose para que se haga la reorganización de esos dos organismos, no la eliminación sino la reorganización de esos dos organismos. Eso está en camino (...), estamos coordinando con el presidente Castillo para que esa resolución salga entre hoy y mañana”.

Además, en otro momento, Silva afirmó que hay que “cambiar a las personas” y resaltó que la resolución está en manos del jefe de Estado para “invitar a dejar el cargo” a María Jara, jefa de la ATU. Este aviso es uno de los que más fue celebrado por los asistentes a la reunión.

“No lo hacemos porque tenemos algo contra la persona o contra el cargo, esta es una decisión de la mayoría. Ella misma estuvo en una reunión allá donde todo el mundo le dijo: ‘señora, ya de un paso al costado’. Pero, ella no dice nada y yo creo que ya es tiempo de que eso cambie”, se escucha decir a Silva en el extracto del 2:54 al 3:30.

Más adelante, el ministro ofrece a los gremios que estos intervengan para elegir al nuevo representante de la ATU. “Estamos coordinando esos cambios. En cuanto se hagan, les damos la participación a ustedes para que nos apoyen en ese sentido”, acota desde el minuto 5:30 al 5:50. Esta propuesta se da ante el reclamo de los transportistas que señalan que las autoridades de dicha institución no “conocen los problemas que enfrentan todo el tiempo y de los que no encuentran solución”.

Luego, Silva es muy enfático en decir que “el tema que más le preocupa es el de la nuevas rutas y límite de rutas, etc.”. “Esos temas se van a solucionar cuando haya un personaje que piense diferente. En otras palabras, estoy diciendo que el cambio debería ser que se dé (el nuevo nombramiento) y que se reúna con ustedes, y juntos aborden las prioridades porque hay un montón que se debe tratar ahí. Eso significa que si el cambio se hace en el transcurso de esta semana, por ejemplo, en cuanto se dé se le tiene que dar la instrucción a ellos de que se reúnan con ustedes y juntos aborden toda esta temática”, señaló el titular del MTC.

Otro de los temas discutidos fue el del aforo en las unidades de transporte público. Vale indicar que actualmente, los Corredores Complementarios y buses, micro buses y combis que prestan el servicio por las rutas autorizadas de Lima y Callao, solo pueden movilizar a pasajeros sentados y ninguno de pie. En ese sentido, el funcionario dijo: “Eso no se cumple, hay que ser realistas, no se cumple, pero al menos ya no les multarían si les ven con un aforo mayor al que está. Eso lo vamos a ver hoy en la tarde para que se incremente el aforo y se les de más libertad a ustedes”.

Uno de los transportistas cuestionó que el MTC no pueda fiscalizar ni elaborar normativa referente al transporte urbano y criticó que sea la ATU la encargada de realizar esta labor porque “solo es un organismo adscrito”.

Ante eso, Silva resaltó en el fragmento que va desde el minuto 14 hasta el 14:38: “Vamos a cambiar el personaje (jefe de la ATU) y en coordinación con el que tenga la facultad, pero tiene que ser otra persona, porque de la misma, como alguien lo dijo, van a pedir su opinión y siempre va a estar en contra, nunca va a estar a favor. Por esas partes empezamos y según eso, en cuanto se haga ese cambio se reúnen y allí se va a ver la disponibilidad de la persona. Yo, por ejemplo, para hacer una norma debo pedirle opinión técnica porque ella está en el organismo técnico y siempre me va a tener que decir sí o no. Estamos siempre en ese riesgo o bailando a la danza de alguien que por varios años no les ha hecho caso. Esos cambios van a refrescar la fórmula”.

Varios de los asistentes buscaron que Juan Silva de un plazo para la renuncia de María Jara, sin embargo, el ministro dijo que eso es parte de un tema administrativo que tiene plazos. “Si por mi fuera yo lo firmo ahora y ustedes se llevan la resolución”, acotó.

Otros temas que se tocaron fueron la subida de peajes y la amnistía de las papeletas. Para el primer caso, el ministro aseguró que no habría incremento en los precios y que garantizaba que las tarifas se mantendrían, por lo menos, hasta diciembre de este año. Sobre las papeletas se acordó presentar un proyecto de ley para que las faltas acumuladas durante la pandemia y que no se relacionen con algún delito ni atenten contra la seguridad vial se condonen debido a la “afectación económica que enfrenta el sector de transportes”.

