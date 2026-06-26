Ante el incremento de salidas nocturnas y los viajes hacia los balnearios del sur por el feriado largo de San Pedro y San Pablo, las plataformas de servicio de transporte privado anticipan una saturación en el servicio de viajes por aplicativo, según un reporte de la compañía Cabify.

Si planeas salir de casa durante estos días festivos, en esta nota podrás conocer los horarios críticos, las zonas con mayor tráfico y los consejos clave para cuidar tu bolsillo y tu seguridad.

Feriado 29 de junio: ¿desde cuándo aumentará más la demanda de viajes?

Según las proyecciones de Cabify, la concentración de usuarios en las plataformas digitales no será uniforme, y dependerá de los días del fin de semana largo.

Sábado 27 de junio: inicio del movimiento nocturno

De 7:00 p.m. a 12:00 a.m.: la demanda escalará un 87%, y alcanzará picos de hasta 110% hacia el final de la noche. Los puntos de congestión vehícular serán la calle Berlín (Miraflores), el boulevard de Barranco y los alrededores de Plaza Butters.

De 12:00 a.m. a 3:00 a.m. (madrugada del domingo): es el horario más saturado del fin de semana, con un pico de hasta 160% de incremento en las solicitudes de viajes. Los distritos con mayor congestión serán Barranco (+130%), Miraflores (+90%) y Lince (+45%).

Los taxis por aplicativo están exentos del pintado obligatorio. Según una resolución del Tribunal de Indecopi (2020), las plataformas no prestan un servicio de transporte; actúan como intermediarios tecnológicos. Foto: Nathalie Sayago/ Andina.

Domingo 28 de junio: continuación del feriado

De 8:00 p.m. a 4:00 a.m. (madrugada del lunes): se registrará un aumento del 150% en la demanda de unidades.

“Los feriados largos suelen modificar los patrones habituales de movilidad. Observamos una mayor concentración de viajes hacia zonas de entretenimiento durante las noches, así como desplazamientos hacia destinos cercanos para quienes buscan aprovechar al máximo los días de descanso”, detalló Piero Villa, Marketplace Manager de Cabify Perú.

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Escapadas al Sur Chico: horarios para salir y regresar a Lima

Las salidas hacia las playas del sur también presentarán variaciones drásticas en el flujo vehicular:

La salida (sábado): desde las 5:00 p.m., las solicitudes de viaje hacia el sur chico crecerán un 85%, mientras que el movimiento interno entre balnearios subirá al 100% durante la noche.

El retorno (lunes 29 de junio): el flujo de regreso a la capital se concentrará a partir de las 4:00 p.m. La demanda desde los balnearios hacia distritos como Santiago de Surco, Miraflores y San Borja se elevará hasta un 140%, lo que provocará congestión vial en las avenidas de acceso a Lima.

El viaje más largo que tuvo la empresa hacia un local de votación fue de 48 km desde La Molina hasta VES. Foto: composición GEC

Tres consejos para viajar seguro y ahorrar

Anticipa tus solicitudes: pide tu unidad antes de las horas críticas de la madrugada o del retorno del lunes para mitigar el impacto de la tarifa dinámica.

Filtros de seguridad obligatorios: antes de abordar, corrobora de forma rigurosa que la placa del vehículo, el modelo y la fotografía del conductor coincidan exactamente con los datos mostrados en la pantalla de tu celular.

Monitoreo en tiempo real: utiliza de forma activa la opción de “compartir trayecto” dentro de la aplicación para que tus familiares o contactos de confianza sigan tu ruta en tiempo real durante el viaje nocturno.