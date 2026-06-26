Antes de abordar, corrobora de forma rigurosa que la placa del vehículo, el modelo y la fotografía del conductor coincidan exactamente con los datos mostrados en la pantalla de tu celular. Foto: composición GEC
Antes de abordar, corrobora de forma rigurosa que la placa del vehículo, el modelo y la fotografía del conductor coincidan exactamente con los datos mostrados en la pantalla de tu celular. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Ante el incremento de salidas nocturnas y los viajes hacia los balnearios del sur por el feriado largo de San Pedro y San Pablo, las plataformas de servicio de transporte privado anticipan una saturación en el servicio de viajes por aplicativo, según un reporte de la compañía Cabify.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: