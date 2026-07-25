El colapso de la vía se originó tras el accidente registrado al mediodía del viernes en el kilómetro 108, en la zona de Bellavista (Chicla). Foto: composición GEC
El colapso de la vía se originó tras el accidente registrado al mediodía del viernes en el kilómetro 108, en la zona de Bellavista (Chicla). Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Carretera Central lleva más de 16 horas de congestión vehicular ininterrumpida a lo largo del tramo que conecta el peaje de Corcona con Casapalca, San Mateo de Huanchor y La Oroya. Transportistas y pasajeros reportan que este embotellamiento se presenta desde el viernes 24 de julio.

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