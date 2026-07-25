La Carretera Central lleva más de 16 horas de congestión vehicular ininterrumpida a lo largo del tramo que conecta el peaje de Corcona con Casapalca, San Mateo de Huanchor y La Oroya. Transportistas y pasajeros reportan que este embotellamiento se presenta desde el viernes 24 de julio.

Esta situación se debería al intenso flujo de viajeros que salen de Lima con dirección al centro del país por el feriado de Fiestas Patrias. Este escenario se agrava debido a incidentes en la pista y maniobras imprudentes.

La empresa concesionaria de la vía, Deviandes, confirmó que el paso vehicular se mantiene restringido en ambos sentidos. Foto: difusión/composición GEC

El colapso de la vía se originó tras el accidente registrado al mediodía del viernes en el kilómetro 108, en la zona de Bellavista (Chicla), donde el contenedor de un semitráiler cayó sobre dos vehículos menores. Pese a que las unidades siniestradas fueron retiradas alrededor de las 15:00 horas, la circulación continuó interrumpida durante la tarde, noche y la madrugada del sábado.

Posterior a este hecho, se reportaron la avería de dos camiones de carga pesada, obras de refacción en el sector de Yanamate y la constante invasión del carril contrario por parte de choferes informales y colectiveros .

Mapa muestra las cuatro rutas alternas a la carretera Central para viajar de Lima al centro del país y viceversa. (Gráfico: difusión - SUTRAN).

Entre Huarochirí y el tramo de Chicla, diversos conductores reportaron demoras de más de cinco horas para lograr avances de menos de un kilómetro.

Denuncian invasión de carriles y falta de control

En el tramo de ascenso hacia la sierra central, la cola de vehículos se extendió desde el distrito de Surco hasta La Oroya. En el sentido contrario, rumbo a Lima, la fila de vehículos abarcó desde la zona alta de Ticlio hasta el distrito de San Mateo de Huanchor.

“Es un problema que viene por décadas, lo lamentable es que en este feriado largo también se incrementa la informalidad, y desde la zona de Yerbateros salen autos informales que se trasladan de Lima a La Oroya y, la gran mayoría invade el carril contrario, lo que provoca caos vehicular en los kilómetros, 62, 63, 67, 83, 96, 110”, informó Exitosa.

La circulación permanece restringida y lenta en diversos sectores de la Carretera Central, registrándose una liberación del tráfico a partir del tramo posterior a Casapalca. Foto: GEC

En esa línea, se dio a conocer la escasa presencia de efectivos de la Policía de Carreteras para sancionar el tránsito informal y evitar la invasión de vías. Asimismo, se criticó que en la garita del peaje de Corcona no se advirtiera a los viajeros sobre la magnitud del bloqueo antes de cobrar la tarifa y permitir el paso a la zona colapsada.

Hasta el momento, la circulación permanece restringida y lenta en diversos sectores de la Carretera Central, registrándose una liberación del tráfico a partir del tramo posterior a Casapalca.