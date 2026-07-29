Los ciudadanos pueden enviar sus alertas mediante WhatsApp al número 999382606, ante cualquier evento que ponga en peligro su viaje de retorno. Foto: Sutran
Los ciudadanos pueden enviar sus alertas mediante WhatsApp al número 999382606, ante cualquier evento que ponga en peligro su viaje de retorno. Foto: Sutran
Por Redacción EC

Luego del feriado largo por Fiestas Patrias, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) espera un desplazamiento masivo de viajeros en todas las vías nacionales. Por esa razón, puso a disposición de la ciudadanía el canal Fiscafono para reportar anomalías e incidentes que pongan en riesgo el traslado terrestre.

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