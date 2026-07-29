Luego del feriado largo por Fiestas Patrias, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) espera un desplazamiento masivo de viajeros en todas las vías nacionales. Por esa razón, puso a disposición de la ciudadanía el canal Fiscafono para reportar anomalías e incidentes que pongan en riesgo el traslado terrestre .

Los ciudadanos pueden enviar sus alertas mediante WhatsApp al número 999382606, ante cualquier evento que ponga en peligro su viaje de retorno como exceso de velocidad, maniobras peligrosas, informalidad en el servicio, abordaje en paraderos no permitidos, siniestros viales y bloqueos de carreteras. Para agilizar la fiscalización, la Sutran recomienda adjuntar el número de placa del vehículo, el nombre de la compañía transportista, la localización de la eventualidad y material audiovisual de respaldo.

El vocero del organismo regulador, Ronald Power, sostuvo que “el retorno por Fiestas Patrias representa uno de los periodos de mayor movimiento en la red vial nacional. Por ello, la participación de los pasajeros resulta fundamental para fortalecer las acciones de fiscalización y contribuir a una respuesta más rápida frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad de quienes se desplazan por carretera”.

“Una denuncia oportuna puede prevenir la ocurrencia de un siniestro vial y contribuir a proteger la vida de todos los usuarios de la carretera”, agregó el vocero de la institución.

De acuerdo al estudio “Impacto Económico del Feriado de Fiestas Patrias 2026” del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se estima un flujo aproximado de 1.9 millones de turistas entre el 25 y el 29 de julio. De este total, la mayor concentración de desplazamientos tuvo como destino Lima (13.4%), Cusco (10.7%), Arequipa (10.4%), Ica (7.6%) y Piura (7.3%), seguidos por Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lambayeque y Junín.

El informe detalla además que el 66.2 % de los viajeros retornó a destinos previamente conocidos, mientras que el 33.8 % optó por nuevos puntos turísticos.

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