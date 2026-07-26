La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público autorizado que circulan por la avenida Brasil modificarán temporalmente sus recorridos con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se realizará el 29 de julio por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público autorizado que circulan por la avenida Brasil modificarán temporalmente sus recorridos con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se realizará el 29 de julio por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.
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De acuerdo con el plan de desvío autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el servicio 404 del corredor Morado llegará únicamente hasta el óvalo de la avenida Grau, desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho.
Por su parte, la ruta 204 del corredor Rojo circulará en ambos sentidos por las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina.
Asimismo, el servicio Aerodirecto Sur, que parte del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, llegará hasta la calle Alfonso Ugarte, en Magdalena, para luego girar por la calle Salaverry y retornar al terminal aéreo.
La ATU indicó que el transporte convencional podrá desplazarse hacia el centro de Lima por las avenidas Salaverry, el jirón Washington y la avenida Alfonso Ugarte. En dirección a Magdalena, las unidades podrán utilizar las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Paseo de la República, 28 de Julio y Salaverry.
Para dirigirse al Callao, los vehículos podrán circular por las avenidas Grau, Paseo de la República, 28 de Julio, Washington y Venezuela. En sentido contrario, las rutas alternas serán la calle Carhuaz, la avenida Bolivia, el Paseo de la República y la avenida Grau.
La entidad precisó que la avenida Brasil permanecerá cerrada desde las 00:00 horas del miércoles 29 de julio hasta que concluya el desfile y la Policía Nacional del Perú (PNP) autorice la reapertura de la vía, prevista aproximadamente para las 3:00 p. m.
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Finalmente, la ATU recomendó a las personas que asistirán a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar utilizar el transporte público para contribuir a reducir la congestión vehicular y mantenerse informadas a través de los canales oficiales de la institución sobre las modificaciones y actualizaciones del servicio.
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