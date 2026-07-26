ATU modifica rutas de corredores y transporte público por desfile del 29 de julio. (Foto: Andina)
ATU modifica rutas de corredores y transporte público por desfile del 29 de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público autorizado que circulan por la avenida Brasil modificarán temporalmente sus recorridos con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se realizará el 29 de julio por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

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