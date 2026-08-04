Por Diego Aquino Pedraza

La fiscalización a los vehículos eléctricos que invaden las ciclovías comenzó oficialmente este fin de semana. Sin embargo, el inicio de esta medida aún no se refleja plenamente en las calles.

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