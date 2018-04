Formas de hacer efectivas sus denuncias para la campaña #NoTePases

Todos los días somos testigos de infracciones que cometen conductores imprudentes. Muchos de estos casos quedan registrados en imágenes y videos que terminan siendo compartidos en distintos medios. El Comercio, como parte de la campaña #NoTePases, ha habilitado un número de WhatsApp (94703-1286) y un correo electrónico (notepases@comercio.com.pe) para recibir estas denuncias y en promedio nos llegan 200 al día.



Sin embargo, más allá de la sanción social que reciben los infractores, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuántas de estas grabaciones y registros desembocan también en una papeleta?

Desde el 2009, cualquier ciudadano puede denunciar una infracción ante un efectivo policial en una comisaría a través de fotos o videos. Según el artículo 327 del Reglamento Nacional de Tránsito, el efectivo debe levantar la respectiva papeleta, que será suscrita por el agente y el denunciante, quien tendrá la calidad de testigo del hecho. Pero es ese último punto el que genera problemas.

“El ciudadano, por lo general, desiste al darse cuenta de que debe asumir la responsabilidad [como testigo]”, dice el coronel de la PNP y jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto. Ello es así, a pesar de que ser testigo no implica más que certificar el día y lugar de la infracción y acudir a algunas citaciones.

Los pasos para presentar una denuncia con fotos y videos

La reticencia de los denunciantes también se da por motivos de seguridad. “Lamentablemente, muchas veces, el ciudadano que trata de denunciar algo termina siendo perjudicado”, añade el oficial. Consultado sobre si la identidad del denunciante podría ocultarse por este motivo, dijo que eso no es posible porque se necesita colocar esos datos en la papeleta para que tenga validez. De no hacerlo, la policía no puede hacer suya la denuncia y ahí muere la prueba.

Para el especialista en temas de transporte y tránsito Lino de la Barrera, la iniciativa es ineficaz porque nadie quiere meterse en problemas. “Es parte de una cultura ciudadana de no compromiso porque probablemente mañana me tocará a mí”, agrega.

Sugiere que las municipalidades deberían tener una plataforma donde las fotos puedan subirse de manera anónima. “Desde que la autoridad la ve, debería proceder [a imponer la papeleta en el lugar]”, señala. Esto, siempre que la imagen cumpla con condiciones mínimas que acrediten la infracción como la placa, fecha, hora y lugar.

—El caso argentino—

Lima podría seguir el ejemplo del proyecto Denuncia Vial de Buenos Aires. En el 2014, el gobierno de esa ciudad lanzó una aplicación para que las personas puedan denunciar infracciones de tránsito desde el celular. Por ejemplo: autos que se estacionan en la vereda o frente a garajes, que obstruyen rampas, cruces peatonales o ciclovías.

Una vez ingresadas las imágenes son analizadas y sobre las válidas se elaboran las multas correspondientes. El denunciante tiene que registrar su nombre, apellido y DNI, pero el denunciado nunca tendrá acceso a esta información. Los datos personales se reservan únicamente para el controlador de faltas, así que la protección de identidad está garantizada. En el caso de que el vecino vea que la infracción se realiza de forma constante y no se aplica una multa, puede iniciar otro reclamo a través de un teléfono del Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci).

–Las grúas municipales–

El Comercio ha demostrado la inutilidad de las papeletas. Desde su imposición pueden pasar 4 años sin que esta sanción se haga efectiva, ya que los infractores pueden presentar descargos, reconsideraciones y apelaciones hasta que prescriban.

Ante esta situación, una opción para hacer efectivo algún tipo de sanción es que los denunciantes publiquen sus fotos y videos, etiquetando en las redes sociales a los municipios donde se cometieron estas infracciones.

En Lima, municipalidades distritales como San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores y Surco remolcan con grúas los vehículos estacionados en zonas prohibidas. Solo en estas cinco jurisdicciones más de 2 mil autos son llevados al depósito al mes. Es decir, un promedio de 66 al día. Al publicar las imágenes avisando a los municipios, las grúas de estos distritos ya sabrán dónde tienen que ir a hacer su trabajo.

EN LA REGIÓN

Panamá

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre lanzó la aplicación digital Inspector Ciudadano para hacer denuncias por el móvil.



Ecuador

El ECU-911 es un sistema de vigilancia con más de 2 mil cámaras que permite atender 120 llamadas a la vez. En Semana Santa recibió 570 denuncias sobre infracciones de tránsito.