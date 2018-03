A falta de solo nueve meses para culminar su gestión, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, anunció que en abril próximo comenzaría a operar el primer servicio de buses del corredor Panamericana (ahora denominado corredor amarillo). Este aviso se hizo hoy pese a que aún no se ha firmado las adendas del contrato con el consorcio vial que operará el trayecto, no se han determinado la cantidad de paraderos que tendrá el servicio ni se ha fijado el costo del pasaje.



“Estamos haciendo los ajustes para saber dónde bajan [los pasajeros], si acá o allá. No quiero dar una fecha exacta porque va a depender de la velocidad que podamos resolver esos ajustes”, dijo el burgomaestre durante un recorrido de prueba por la vía expresa Línea Amarilla.

Según Pro Transporte, este servicio comenzaría en el trébol de Javier Prado (Surco) y llegaría hasta la carretera Canta Callao, en el límite del Callao y San Martín de Porres. Los buses también se trasladarán a través de la vía expresa Línea Amarilla.

Sin embargo, aún no se define la ruta y las avenidas por donde se movilizarán las unidades dentro de dicho corredor de autobuses, el cuarto que entraría en funcionamiento en la capital.

—Vía troncal—

La vía troncal del corredor Panamericana abarca la ruta de mayor extensión de los cinco corredores complementarios proyectados para mejorar el transporte público: 42,3 km. Se extendería desde la Panamericana Norte (Puente Piedra) y llegaría hasta la Panamericana Sur (Villa El Salvador).

En 2014, el consorcio Perú Bus Internacional ganó la concesión de todo el corredor. Debido a que la comuna ha planteado un trayecto no planificado, se entiende que deberá firmarse una adenda.

El ex presidente de Pro Transporte Gustavo Guerra García indicó que, pese a que no es una mala propuesta dar inicio al nuevo corredor por el tramo anunciado ayer, la actual gestión municipal ha demorado demasiado tiempo para licitar el proyecto.

“Es vergonzoso que hayan pasado 3 años y 3 meses y aún no hayan vuelto a licitar los paquetes adjudicados que ellos mismos anularon. Lo que Lima necesita es la implementación integral del corredor Panamericana que beneficiará a 900 mil pasajeros”, indicó Guerra García, quien también es precandidato a la Alcaldía de Lima.

Según Castañeda, este servicio del corredor amarillo solo beneficiará a 150 mil usuarios cada día.

Alfonso Flórez, presidente de Transitemos, indica que esta vía es una buena alternativa para los pasajeros que deseen ir al aeropuerto hasta que se culmine la línea 4 del metro de Lima. “Pero habría que revisar en contrato de concesión porque se va a modificar el trayecto original. Se ha implementado una ruta complementaria que usa parte del corredor Panamericana y que es un servicio expreso”, explica.

—Sin carril exclusivo—

En el 2015, la Municipalidad de Lima anunció que el corredor Panamericana tendría un carril exclusivo a lo largo de la vía de Evitamiento, parecido al que tiene el Metropolitano.

Sin embargo, el alcalde aseguró que ya no se ejecutará esta propuesta y que los buses compartirán la vía con otros vehículos.

DETALLES:

Flota vehicular

Según la Municipalidad de Lima, un total de 50 buses operará en este corredor complementario.



Concesión

La concesión de Perú Bus Internacional incluye cuatro paquetes de rutas para el corredor amarillo. El servicio propuesto por el alcalde Luis Castañeda no está incluido dentro de estas.



Amenaza

Vecinos del sector de Primero de Mayo (Cercado de Lima) denunciaron que sus viviendas se vieron afectadas por la construcción del proyecto Línea Amarilla.